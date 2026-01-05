16:46 05.01.2026
Січень - 2026 у кінотеатрах Києва
У січні 2026 року в український прокат виходить одразу два десятки нових стрічок — від психологічних трилерів і жахів до українських комедій та екранізацій.
1 січня
- «Служниця» (The Housemaid) — психологічний трилер.
- «Дурна вдача» (Good Fortune) — фантастична комедія. («Подарунки для неслухів» (À la poursuite du Père Noël!) — французька комедія.
- «Корпорат» — українська комедія про тімбілдінг, що перетворюється на «виживання».
8 січня
- «Пісня любові» (Song Sung Blue) — музична біографічна драма.
- «Примат» (Primate) — горор.
- «Гренландія 2: Міграція» (Greenland: Migration) — постапокаліптичний екшн.
- «7 бажань» — українська фантастична комедія.
- «Випробувальний термін» — романтична комедія.
- «Жага крові» (Bleeding) — трилер із «вампірським» підтекстом.
15 січня
- «Марті Супрім: Геній комбінацій» (Marty Supreme) — біографічна стрічка.
- «Чарлі суперпес» (Charlie the Wonderdog) — сімейна анімація.
- «Орендована родина» (Rental Family) — драмеді.
- «28 років по тому: Храм кісток» (28 Years Later: The Bone Temple) — продовження зомбі-франшизи.
22 січня
- «Сайлент Гілл. Повернення» (Return to Silent Hill) — екранізація відеогри.
- «Вічник» — екранізація бестселера Мирослава Дочинця.
- «Ну мам!» — український кіноальманах.
- «Гамнет» (Hamnet) — історична драма.
29 січня
- «Допоможіть» (Send Help) — трилер про виживання.
- «Самотник» (Shelter) — психологічний трилер.
Де дивитися в Києві і де перевіряти розклад
Розклад і наявність сеансів можуть відрізнятися залежно від майданчика та змін у прокаті — найпростіше перевіряти на сайтах кінотеатрів: