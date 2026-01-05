Січень - 2026 у кінотеатрах Києва

У січні 2026 року в український прокат виходить одразу два десятки нових стрічок — від психологічних трилерів і жахів до українських комедій та екранізацій.

1 січня

«Служниця» (The Housemaid) — психологічний трилер.

— психологічний трилер. «Дурна вдача» (Good Fortune) — фантастична комедія. ( «Подарунки для неслухів» (À la poursuite du Père Noël!) — французька комедія.

— фантастична комедія. ( — французька комедія. «Корпорат» — українська комедія про тімбілдінг, що перетворюється на «виживання».

8 січня

«Пісня любові» (Song Sung Blue) — музична біографічна драма.

— музична біографічна драма. «Примат» (Primate) — горор.

— горор. «Гренландія 2: Міграція» (Greenland: Migration) — постапокаліптичний екшн.

— постапокаліптичний екшн. «7 бажань» — українська фантастична комедія.

— українська фантастична комедія. «Випробувальний термін» — романтична комедія.

— романтична комедія. «Жага крові» (Bleeding) — трилер із «вампірським» підтекстом.

15 січня

«Марті Супрім: Геній комбінацій» (Marty Supreme) — біографічна стрічка.

— біографічна стрічка. «Чарлі суперпес» (Charlie the Wonderdog) — сімейна анімація.

— сімейна анімація. «Орендована родина» (Rental Family) — драмеді.

— драмеді. «28 років по тому: Храм кісток» (28 Years Later: The Bone Temple) — продовження зомбі-франшизи.

22 січня

«Сайлент Гілл. Повернення» (Return to Silent Hill) — екранізація відеогри.

— екранізація відеогри. «Вічник» — екранізація бестселера Мирослава Дочинця.

— екранізація бестселера Мирослава Дочинця. «Ну мам!» — український кіноальманах.

— український кіноальманах. «Гамнет» (Hamnet) — історична драма.

29 січня

«Допоможіть» (Send Help) — трилер про виживання.

— трилер про виживання. «Самотник» (Shelter) — психологічний трилер.

Де дивитися в Києві і де перевіряти розклад

Розклад і наявність сеансів можуть відрізнятися залежно від майданчика та змін у прокаті — найпростіше перевіряти на сайтах кінотеатрів:

Планета Кіно

Multiplex

Кінотеатр «Жовтень»

«Оскар»

Cinema City

KINOMAN