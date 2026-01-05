Січень - 2026 у кінотеатрах Києва

Інтерфакс-Україна
У січні 2026 року в український прокат виходить одразу два десятки нових стрічок — від психологічних трилерів і жахів до українських комедій та екранізацій.

1 січня

  • «Служниця» (The Housemaid) — психологічний трилер.
  • «Дурна вдача» (Good Fortune) — фантастична комедія. («Подарунки для неслухів» (À la poursuite du Père Noël!) — французька комедія.
  • «Корпорат» — українська комедія про тімбілдінг, що перетворюється на «виживання».

8 січня

  • «Пісня любові» (Song Sung Blue) — музична біографічна драма.
  • «Примат» (Primate) — горор.
  • «Гренландія 2: Міграція» (Greenland: Migration) — постапокаліптичний екшн.
  • «7 бажань» — українська фантастична комедія. 
  • «Випробувальний термін» — романтична комедія. 
  • «Жага крові» (Bleeding) — трилер із «вампірським» підтекстом. 

 15 січня

  • «Марті Супрім: Геній комбінацій» (Marty Supreme) — біографічна стрічка. 
  • «Чарлі суперпес» (Charlie the Wonderdog) — сімейна анімація. 
  • «Орендована родина» (Rental Family) — драмеді. 
  • «28 років по тому: Храм кісток» (28 Years Later: The Bone Temple) — продовження зомбі-франшизи. 

22 січня

  • «Сайлент Гілл. Повернення» (Return to Silent Hill) — екранізація відеогри. 
  • «Вічник» — екранізація бестселера Мирослава Дочинця. 
  • «Ну мам!» — український кіноальманах. 
  • «Гамнет» (Hamnet) — історична драма. 

29 січня

  • «Допоможіть» (Send Help) — трилер про виживання.
  • «Самотник» (Shelter) — психологічний трилер. 

Де дивитися в Києві і де перевіряти розклад

Розклад і наявність сеансів можуть відрізнятися залежно від майданчика та змін у прокаті — найпростіше перевіряти на сайтах кінотеатрів:

Планета Кіно

Multiplex 

Кінотеатр «Жовтень»

«Оскар» 

Cinema City

KINOMAN 

«Баттерфляй»

 

