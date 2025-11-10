Інтерфакс-Україна
16:29 10.11.2025

Кінотеатри та дитячі розважальні центри суттєво коригують свої концепції - думка

Кінотеатри та дитячі розважальні центри залишаються якорями розвитку ТРЦ, але суттєво коригують свої концепції, повідомила директор компанії UTG Євгенія Локтіонова агентству "Інтерфакс-Україна".

"Дитячі центри стали центрами сімейного дозвілля, концепції яких розраховані на різні вікові категорії від малят до літніх людей включно. Ми фіксуємо суттєве збільшення площі таких центрів: якщо до 2022 року затребуваними були формати 1-2,5 тис. кв. м, зараз - від двох до 4-5 тис. кв. м", - повідомила Локтіонова.

За її словами, аудиторію вдається розширювати таким чином завдяки зонуванню та використанню сучасних технологій, передусім діджитал-атракціонів. Найбільш динамічно розвиваються Fly Kids (15 вже працюють, 11 будується), "Країна Мрій" (11 центрів), Smile park (чотири).

Щодо кінотеатрів, то попри всі зовнішні фактори (карантин, війна) вони залишаються якорями для ТРЦ та мають стабільний попит у споживачів. При цьому щодо концепцій майбутніх кінотеатрів спостерігається тренд зменшення площ з одночасним фокусом на додаткові послуги та сучасні технології.

Компанія UTG створена в 2001 році. Розробила понад 1,3 тис. концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м комерційних площ в Україні.

Теги: #кінотеатр #локтіонова #трц

