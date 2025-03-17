За підпалами в країнах Балтії та Польщі стоять російські спецслужби

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За підпалами торгівельних центрів у Вільнюсі та Варшаві стоять російські спецслужби, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у понеділок.

"Шановні союзники, розслідування литовської прокуратури підтвердило наші підозри, що за підпалами торгових центрів у Вільнюсі та Варшаві стоять російські спецслужби. Добре знати перед переговорами. Така природа цієї держави", – написав Туск у соцмережі в Х.

Як повідомляють Delfi.lv, людина, яка підпалила магазин IKEA у Вільнюсі 9 травня 2024 року, діяла в інтересах російських спецслужб, заявила Генеральна прокуратура Литви за підсумками розслідування. За даними відомства, обвинувачений незадовго до підпалу їздив до Варшави, де він і ще одна людина погодилися підпалити торговельні центри в Литві та Латвії за 10 тисяч євро. Прокуратура передала матеріали справи до суду у понеділок.

"Встановлено, що через… посередників обвинувачені... одержували докладні інструкції та спеціальні знання, необхідні для підготовки і здійснення терактів, а також фінансування транспортних засобів, проїзду, витрат на проживання, розміщення, засобів зв'язку та послуг та інших потреб", - ідеться в пресрелізі відомства.

Слідством встановлено, що 8 травня 2024 року обвинувачуваний зайшов до магазину IKEA у Вільнюсі та залишив там запальний пристрій із годинниковим механізмом, який спрацював рано вранці 9 травня.

"У результаті було завдано збитків у розмірі близько півмільйона євро. Обвинувачений зняв пожежу на відео, позбувся свого одягу і доказів і разом з подільником поїхав до Варшави. Там, як стверджує литовська прокуратура, він отримав як винагороду автомобіль BMW. Палій повернувся до Литви 13 травня, забрав спорядження для аналогічної атаки в Латвії і того самого дня автобусом виїхав до Риги. Дорогою його затримали", - повідомляють у прокуратурі.

За інформацією Lrt.lt, у ході розслідування виявлено ширшу терористичну групу. Головний прокурор Департаменту з розслідування організованої злочинності та корупції Генеральної прокуратури Литви Артурас Урбеліс додав, що ідентифіковано терористичну групу, а це означає, що підозрюваних у цьому злочині стало більше. У групу входять як громадяни Литви, так і Росії, підтвердив Урбеліс.

"Ця група координувалася через різні соціальні мережі, використовувала інші засоби зашифрованого зв'язку, а інструкції та накази віддавалися безпосередньо виконавцям. Мова йде про десятки… якщо ми говоримо про всі схеми і наставників, тому що тут ми маємо весь ланцюжок. Це дуже багаторівнева система надання вказівок, дуже складна, саме тому розслідування кваліфікується як складне, і ми, очевидно, повинні були обмежити інформацію, тому що ми маємо справу з серйозним супротивником, який діє без правил, без законів", - сказав Урбеліс.

За даними прокуратури, терористичні акти мали на меті залякати громадськість обох країн, незаконно змусити Литву, Європейський Союз та інші країни зменшити або припинити підтримку України, а також дестабілізувати найважливіші політичні, економічні та соціальні структури країни.

За повідомленням польського Radio Kolor, литовська прокуратура також зв'язує підпал у торговельному комплексі Marywilska 44 з замовленням російських спецслужб. 12 травня 2024р. сталася масштабна пожежа ТК Marywilska 44 у Варшаві, за даними пожежників, вогонь спалахнув у кількох місцях. Перші пожежні підрозділи прибули на місце через 11 хвилин після отримання сигналу про лихо, на той час вогонь уже охопив дві третини площі ТЦ, Також частково обвалився дах комплексу.