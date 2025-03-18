Інтерфакс-Україна

Події

12:41 18.03.2025

Невідомі вчинили стрілянину у ТРЦ в Білій Церкві, поліція розшукує нападників

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Невідомі вчинили стрілянину у ТРЦ в Білій Церкві, поліція розшукує нападників

Правоохоронці розшукують осіб, які вчинили стрілянину в одному із ТРЦ у Білій Церкві (Київська обл.), повідомило Головне управління Національної поліції у Київській області.

На цей час відомо, що внаслідок дій нападників потерпіла одна людина.

Повідомлення про те, що до спортивного клубу в ТРЦ у Білій Церкві зайшли невідомі та здійснили стрілянину надійшло до поліції о 11:04. На місце негайно прибула слідчо-оперативна група, криміналісти, кінологи та медики.

Попередньо відомо, що група невідомих увірвалися до приміщення спортклубу, скоїли кілька пострілів зі зброї та втекли. Унаслідок події поранено відвідувача залу, його госпіталізували.

Подію зареєстровано у Білоцерківському районному управлінні поліції. Вирішується питання щодо правової кваліфікації. Поліцейські розшукують нападників та опитують очевидців злочину.

Теги: #біла_церква #стрілянина #трц

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