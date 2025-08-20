Музика і кіно. 28-31 серпня в Києві відбудеться фестиваль Soundtrack:Ukraine Музики в українському кіно

Режисери і композитори, кіно і музика, як вони взаємодіють і доповнюють одне одного? Нетривіальний фестиваль, на якому показуватимуть фільми – сучасні і ретроспективу, і лунатиме музика симфонічних колективів - відбудеться в кінотеатрі “Жовтень”.

Це вже вдруге подібна подія відбудеться у Києві, перший фестиваль Soundtrack:Ukraine прогримів 2024 року. У партнерстві з кінотеатром "Жовтень", Національною Філармонією України, Довженко-Центром вдасться й цього року створити унікальну подію, в якій будуть задіяні і музиканти і кіномитці.

У програмі будуть представлені яскраві сучасні картини:

"Стрічка часу" (2025) режисерки Катерини Горностай, композитора Олексія Шмурака

"2000 метрів до Андріївки" (2025) режисера Мстислава Чернова, композитора Сема Слейтера (спецпоказ стрічки в межах фестивалю)

"Пісні землі, що повільно горить" (2024) режисерки Ольги Журби, композитора Павла Мельника

"Цього року фестиваль проходитиме переважно в кінотеатрі "Жовтень" - там будуть перегляди, будуть невеличкі концерти, колективи філармонійні приїдуть до "Жовтня", - розповіла засновниця Soundtrack:Ukraine Вікторія Федоріна.

Сучасні композитори, режисери, кінокритики розповідатимуть зі сцени також про український кінематограф минулих років. Як по Другій світовій режисери і композитори в умовах тотальної цензури передавали правду про війну за допомоги художніх образів і музики?

На фестивалі будуть представлені стрічки, які лежали на полицях довгі роки, допоки спеціалісти Довженко-Центру не оцифрували їх.

"Визволення" Довженка за участі Лятошинського (1940), "Хто повернеться – долюбить" Леоніда Осики за участі Володимира Губи (1966), Українська рапсодія Сергія Параджанова, композитора Платона Майбороди ((1961) та інші.

Фестиваль вібудеться 28-31 серпня у Києві у кінотеатрі “Жовтень”.

Для контактів: Анна Гороженко (050)529-69-02, [email protected]