13:23 06.10.2025

Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" стартує 25 жовтня

54-й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" відбудеться з 25 жовтня по 2 листопада.

"Головною подією фестивалю завжди є міжнародний конкурс, який містить перші повнометражні ігрові стрічки, дебютні короткометражні та студентські фільми. Цього року до повнометражного міжнародного конкурсу відібрано 12 стрічок з усього світу", - зазначається у пресрелізі фестивалю.

Серед фільмів, що змагатимуться за перемогу на "Молодості", — учасники та призери Берлінале, Канн, Венеції, Локарно, Карлових Вар і Sundance цього року.

На глядачів чекатиме світова прем’єра фільму Олесі Білецької (Україна) "Наш дім у вогні", виробництва Tabor Production. Події у фільмі розгортаються на драматичному тлі початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році. Стрічка була повністю знята в Україні під обстрілами, звуками повітряних тривог та в умовах комендантської години. У головній ролі – акторка Анастасія Пустовіт.

До програми фестивалю включено бельгійську стрічку "Ми вам віримо", що дебютувала на 75-му Берлінале у 2025 році та була відзначена спеціальною нагородою як найкращий дебютний повнометражний фільм.

Історія фестивалю почалася у 1970 році - з дводенного огляду короткометражних фільмів, знятих студентами кінематографічного факультету Київського державного інституту ім. Карпенка-Карого. Невдовзі фестиваль трансформувався у великий огляд фільмів з усієї країни, а також з Грузії, Вірменії. З 1975 року до конкурсу допускають не лише студентські роботи, а й повнометражні ігрові стрічки. У 1990-х фестиваль став міжнародним. Фестиваль "Молодість" має статус міжнародного спеціалізованого заходу, присвяченого дебютному кіно, згідно з реєстрацією Міжнародної федерації асоціацій кінопродюсерів (FIAPF). Генеральним директором фестивалю є Андрій Халпахчі.

