Національний кінофестиваль Cinema for Victory-2025 відбудеться з 25 лютого по 2 березня

Щорічний національний кінофестиваль документальних фільмів Cinema for Victory у 2025 році відбудеться з 25 лютого по 2 березня.

Метою фестивалю в 2025 році організатори визначають популяризацію документального кіно, створеного під час російсько-української війни

Серед основних завдань кінофестивалю: підтримка уваги до війни в Україні; документування злочинів РФ проти українців; відзначення документалістів, які засобами кіно доводять необхідність потужної і тривалої підтримки України міжнародними партнерами.

Визначати переможців будуть у таких категоріях: "Найкращий повнометражний документальний фільм", "Найкраща режисерська робота", "Найкращий короткометражний документальний фільм", "Найкраща операторська робота" і "Гран-прі кінофестивалю".

Як повідомили в Державному агентстві з питань кіно, до складу основного міжнародного журі кінофестивалю увійшли: французький режисер і продюсер Філіп Азуле, афганська режисерка й сценаристка Сахра Карімі, французька акторка та режисерка Аріель Домбаль і французький режисер-документаліст Бернар-Анрі Леві.

До складу національного журі увійшли: акторка, заслужена артистка України Ірина Мельник, продюсер, сценарист, автор документально-історичних стрічок Акім Галімов, український актор та військовослужбовець ЗСУ Андрій Федінчик і український кінорежисер Андрій Дончик.

Як повідомлялося, у 2024 році в Україні під егідою Держкіно засновано перший національний щорічний кінофестиваль документальних фільмів Cinema for Victory.

Переможцем фестивалю Cinema for Victory у 2024 році став документальний фільм режисера Алана Бадоєва "Довга доба".