Події

12:26 03.03.2025

Документальний фільм "Спомин" режисерки Левчук переміг на фестивалі Cinema for Victory-2025

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Переможцем щорічного національного кінофестивалю документальних фільмів Cinema for Victory у 2025 році у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" стала стрічка "Спомин" режисерки Домнікії Левчук.

Згідно з повідомленням Державного агентства з питань кіно, у номінації "Найкращий короткометражний документальний фільм" перемогла стрічка "Спомин про майбутнє" режисера Семена Горова; у номінації "Найкраща операторська робота" - фільм "Підйомна сила" режисера Олександра Стратієнка; у номінації "Найкраща режисерська робота" - фільм "Воїни науки" режисера Кирила Біна, а гран-прі фестивалю вручено команді фільму "Homo Amans" режисера Олександра Лідаговського.

Як повідомлялося, у 2024 році в Україні під егідою Держкіно засновано перший національний щорічний кінофестиваль документальних фільмів Cinema for Victory.

Переможцем фестивалю Cinema for Victory у 2024 році став документальний фільм режисера Алана Бадоєва "Довга доба".

Теги: #cinema_for_victory

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