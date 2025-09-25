Інтерфакс-Україна
Події
13:46 25.09.2025

У Києві відкрився 16-й Одеський міжнародний кінофестиваль

2 хв читати
У Києві відкрився 16-й Одеський міжнародний кінофестиваль
Фото: https://new.oiff.com.ua

У Києві, в концертно-виставковому центрі "Парковий", у середу, 24 вересня, відбулася церемонія урочистого відкриття 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю.

Кінофестиваль відкрився хвилиною мовчання в пам'ять за всіма загиблими внаслідок військової агресії РФ проти України. Відкрила 16-й ОМКФ його президент, Вікторія Тігіпко.

"Українське кіно сьогодні стало голосом правди і стійкості. Наші перемоги на міжнародних фестивалях доводять: воно впізнаване й потрібне світові. Це кіно про резилієнс — здатність вистояти й говорити правду тоді, коли важко. Сила, креатив, натхнення, стійкість — це основа нашого культурного ДНК", - наголосила вона.

Кінофестиваль триватиме до 4 жовтня, покази та індустрійні події відбуватимуться у кінотеатрі "Жовтень", кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) та в Будинку архітектора.

Протягом 11 днів глядачі ОМКФ зможуть переглянути 113 фільмів, з яких 104 повнометражні, у 18 програмах. Конкурсні програми фестивалю — Національний документальний конкурс та Європейський конкурс, що представляють нові імена й актуальні теми сучасного кіно. Окрім конкурсних секцій, передбачені тематичні програми "Фокус на Польщу", "Німецький акцент", "Найкраще з Європи", "Гала-прем’єри", "Фестиваль фестивалів", "Людська комедія", "Дружніми очима" та багато інших. Вони дозволяють побачити різні обличчя українського та світового кінематографа.

Важливою частиною кінофестивалю є освітні заходи: панельні дискусії, зустрічі з режисерами, Q&A після показів, майстер-класи й презентації, що відкривають глядачам залаштунки кіновиробництва та актуальні тенденції індустрії.

Церемонія закриття 16-го Одеського Міжнародного Кінофестивалю відбудеться 3 жовтня у кінотеатрі "Жовтень".

Теги: #київ #відкриття #кінофестиваль

