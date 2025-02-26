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23:34 26.02.2025

У Києві відбулася церемонія відкриття кінофестивалю "Cinema for Victory"

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У національному центрі "Український дім" пройшла урочиста церемонія відкриття Українського Національного кінофестивалю "Cinema for Victory", який проводиться за підтримки президента України, ініційований Держкіно України та заснований ГО "УКРКІНОФЕСТ", Міжнародним кінофестивалем "Молодість", Одеською кіностудією.

Як повідомляється, з вітальним словом виступила заступник керівника Офісу президента України Олена Ковальська, яка передала вітання від президента України Володимира Зеленського, наголосивши на важливості фестивалю для країни та його значенні для суспільства.

"Фільми, представлені на фестивалі, створені в найскладніші часи для нашої держави. Вони є не лише документальними роботами, а й важливими свідченнями мужності наших воїнів, стійкості українського суспільства та глобальної трагедії, яка спіткала нашу землю. Ці стрічки - це історії, написані кров’ю і сльозами, сповнені непохитної віри в перемогу та справедливість", - зауважила Ковальська.

У свою чергу, міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький подякував тим, хто створює кіно в цей важкий час, і тим, хто з камерою документує реальність безпосередньо на лінії фронту.

"Документальне кіно сьогодні відіграє надзвичайно важливу роль у збереженні нашої стійкості та єдності. Хочу ще раз подякувати рідним і близьким наших героїв, адже саме завдяки їм ми маємо тих, хто щодня виборює нашу свободу. Також дякую митцям у сфері кіно та культури, які своїми роботами формують історичну пам’ять", - сказав Точицький.

Окрім того, серед почесних гостей на церемонії відкриття був громадський діяч, правозахисник, голова Одеської регіональної асоціації євреїв, колишніх в’язнів гетто і нацистських концтаборів Роман Шварцман, який закликав увесь світ зосередитися на допомозі Україні, наголошуючи, що це надзвичайно важливо.

На відкритті були присутні представники Офісу президента, Кабінету Міністрів, високоповажні посли, воїни ЗСУ, волонтери, представники Держкіно, режисери, продюсери, актори, члени журі: Бернар-Анрі Леві, Філіп Азуле, Бо Тенберг, Андрій Дончик, актор Володимир Горянський, режисер Олесь Санін, співачка Ольга Цибульська, волонтерка Олімпія Вайтмусташ.

Міжнародне журі кінофестивалю очолює французький режисер-документаліст Бернар-Анрі Леві. До складу основного міжнародного журі увійшли: Філіп Азуле, Сахра Карімі, Аріель Домбаль. Головою національного журі став український кінорежисер Андрій Дончик. До складу національного журі також увійшли: Ірина Мельник, Акім Галімов та Андрій Федінчик.

Програма "Cinema for Victory" включатиме п’ятнадцять стрічок конкурсної та позаконкурсної програми, які пройшли технічний відбір.

Розклад показів знаходиться на офіційному сайті кінофестивалю. Вхід вільний для всіх охочих.

Теги: #київ #відкриття #кінофестиваль

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