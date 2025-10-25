54-й кінофестиваль "Молодість" стартував у столиці України

Фото: https://www.facebook.com/molodistkiff

54-й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" стартував у столиці України. У міжнародному, національному, альтернативному конкурсах та позаконкурсній програмі фестивалю представлено 158 фільмів з 59 країн.

У традиційній програмі "Фестиваль фестивалів" на КМКФ "Молодість" зібрано найяскравіші фільми року — лауреати Канн, Локарно, Венеції, Берлінале, SUNNY BUNNY та Sundance. У репертуарі "Фестивалю фестивалів", зокрема, переможець міжнародного конкурсу ігрових фільмів кінофестивалю Sundance "Плоди опунції" (режисер Роган Парашурам Канаваде, Індія), а також роботи Шьо Міяке (Японія) "Подорож і повсякдення" (головний приз у Локарно) та Вітаутаса Каткуса (Литва) "Гість" (приз за режисуру в Карлових Варах).

Прихильники класика "румунської нової хвилі" Раду Жуде зможуть подивитись одразу дві його нові стрічки — "Континенталь ’25" (приз міжнародного журі "Срібний ведмідь" за найкращий сценарій на Берлінале) та "Дракула" (світова прем’єра на кінофестивалі у Локарно у серпні цього року).

Крім того, на "Молодості" відбудеться світова прем’єра фільму "Якщо ми більше не зустрінемося" режисерів Ноаза Деше, Бо Віллімона та Пьотра Вєрзілова, який воює проти російських агресорів на боці України у складі Російського добровольчого корпусу.

У межах конкурсних та позаконкурсних секцій представлено добірку сучасних українських фільмів. У міжнародному конкурсі (повні метри) відбудуться світові прем’єри двох українських фільмів: "Наш дім у вогні" Олесі Білецької та "Втомлені" Юрія Дуная. До національного конкурсу увійшло 17 короткометражних стрічок. В позаконкурсній секції "Спеціальні події" відбудеться показ фільму культового українського режисера Сергія Маслобойщикова "Яса". У програмі також — новий фільм українського режисера анімації Микити Лиськова "Київський торт".

Локаціями фестивалю, який триватиме до 2 листопада, стали кінотеатр "Жовтень" та Будинок кіно.

Історія фестивалю почалася у 1970 році - з дводенного огляду короткометражних фільмів, знятих студентами кінематографічного факультету Київського державного інституту ім. Карпенка-Карого. Невдовзі фестиваль трансформувався у великий огляд фільмів з усієї країни, а також з Грузії, Вірменії. З 1975 року до конкурсу допускають не лише студентські роботи, а й повнометражні ігрові кінострічки. У 1990-х фестиваль став міжнародним. Фестиваль "Молодість" має статус міжнародного спеціалізованого заходу, присвяченого дебютному кіно згідно з реєстрацією Міжнародної федерації асоціацій кінопродюсерів (FIAPF). Генеральним директором фестивалю є Андрій Халпахчі.