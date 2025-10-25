Інтерфакс-Україна
Події
11:05 25.10.2025

54-й кінофестиваль "Молодість" стартував у столиці України

2 хв читати
54-й кінофестиваль "Молодість" стартував у столиці України
Фото: https://www.facebook.com/molodistkiff

54-й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" стартував у столиці України. У міжнародному, національному, альтернативному конкурсах та позаконкурсній програмі фестивалю представлено 158 фільмів з 59 країн.

У традиційній програмі "Фестиваль фестивалів" на КМКФ "Молодість" зібрано найяскравіші фільми року — лауреати Канн, Локарно, Венеції, Берлінале, SUNNY BUNNY та Sundance. У репертуарі "Фестивалю фестивалів", зокрема, переможець міжнародного конкурсу ігрових фільмів кінофестивалю Sundance "Плоди опунції" (режисер Роган Парашурам Канаваде, Індія), а також роботи Шьо Міяке (Японія) "Подорож і повсякдення" (головний приз у Локарно) та Вітаутаса Каткуса (Литва) "Гість" (приз за режисуру в Карлових Варах).

Прихильники класика "румунської нової хвилі" Раду Жуде зможуть подивитись одразу дві його нові стрічки — "Континенталь ’25" (приз міжнародного журі "Срібний ведмідь" за найкращий сценарій на Берлінале) та "Дракула" (світова прем’єра на кінофестивалі у Локарно у серпні цього року).

Крім того, на "Молодості" відбудеться світова прем’єра фільму "Якщо ми більше не зустрінемося" режисерів Ноаза Деше, Бо Віллімона та Пьотра Вєрзілова, який воює проти російських агресорів на боці України у складі Російського добровольчого корпусу.

У межах конкурсних та позаконкурсних секцій представлено добірку сучасних українських фільмів. У міжнародному конкурсі (повні метри) відбудуться світові прем’єри двох українських фільмів: "Наш дім у вогні" Олесі Білецької та "Втомлені" Юрія Дуная. До національного конкурсу увійшло 17 короткометражних стрічок. В позаконкурсній секції "Спеціальні події" відбудеться показ фільму культового українського режисера Сергія Маслобойщикова "Яса". У програмі також — новий фільм українського режисера анімації Микити Лиськова "Київський торт".

Локаціями фестивалю, який триватиме до 2 листопада, стали кінотеатр "Жовтень" та Будинок кіно.

Історія фестивалю почалася у 1970 році - з дводенного огляду короткометражних фільмів, знятих студентами кінематографічного факультету Київського державного інституту ім. Карпенка-Карого. Невдовзі фестиваль трансформувався у великий огляд фільмів з усієї країни, а також з Грузії, Вірменії. З 1975 року до конкурсу допускають не лише студентські роботи, а й повнометражні ігрові кінострічки. У 1990-х фестиваль став міжнародним. Фестиваль "Молодість" має статус міжнародного спеціалізованого заходу, присвяченого дебютному кіно згідно з реєстрацією Міжнародної федерації асоціацій кінопродюсерів (FIAPF). Генеральним директором фестивалю є Андрій Халпахчі.

Теги: #кінофестиваль #молодість

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:23 06.10.2025
Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" стартує 25 жовтня

Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" стартує 25 жовтня

13:46 25.09.2025
У Києві відкрився 16-й Одеський міжнародний кінофестиваль

У Києві відкрився 16-й Одеський міжнародний кінофестиваль

14:07 20.08.2025
Музика і кіно. 28-31 серпня в Києві відбудеться фестиваль Soundtrack:Ukraine Музики в українському кіно

Музика і кіно. 28-31 серпня в Києві відбудеться фестиваль Soundtrack:Ukraine Музики в українському кіно

13:14 15.04.2025
У Києві втринадцяте відкрився фестиваль "Тиждень австрійського кіно" за підтримки посольства

У Києві втринадцяте відкрився фестиваль "Тиждень австрійського кіно" за підтримки посольства

23:34 26.02.2025
У Києві відбулася церемонія відкриття кінофестивалю "Cinema for Victory"

У Києві відбулася церемонія відкриття кінофестивалю "Cinema for Victory"

10:02 20.02.2025
Національний кінофестиваль Cinema for Victory-2025 відбудеться з 25 лютого по 2 березня

Національний кінофестиваль Cinema for Victory-2025 відбудеться з 25 лютого по 2 березня

23:09 31.01.2025
"2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова отримав режисерську нагороду фестивалю Sundance

"2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова отримав режисерську нагороду фестивалю Sundance

09:58 04.11.2024
Фільм "Медовий місяць" режисерки Озірної став переможцем кінофестивалю "Молодість" у 2024 році

Фільм "Медовий місяць" режисерки Озірної став переможцем кінофестивалю "Молодість" у 2024 році

07:54 31.10.2024
У Києві за підтримки посольства Італії покажуть фільм італійського кінематографа "Ще є завтра"

У Києві за підтримки посольства Італії покажуть фільм італійського кінематографа "Ще є завтра"

22:02 26.09.2024
МЗС України подякувало організаторам Цюрихського кінофестивалю за скасування публічних показів фільму "Росіяни на війні"

МЗС України подякувало організаторам Цюрихського кінофестивалю за скасування публічних показів фільму "Росіяни на війні"

ВАЖЛИВЕ

У Києві один із постраждалих помер в лікарні: число загиблих збільшилось до двох людей

Одна людина загинула в Києві через ворожу атаку

ППО збила чотири ракети і 50 БпЛА під час нічної атаки, зафіксовано влучання на 11 локаціях

Ворог атакував Херсонщину, троє загиблих і 29 людей постраждали, з них троє дітей

Уже дев'ять постраждалих через ворожу атаку Києва - ДСНС

ОСТАННЄ

У пунктах пропуску Львівщини впроваджують систему EES, є черги - прикордонники

Сибіга: Достатня далекобійність дозволить нам позбавити Росію її засобів терору

Двох лікарів приватного медзакладу Одеси підозрюють у неналежному лікуванні, через що помер відомий одеський забудовник

Число постраждалих у Києві через ракетний удар збільшилось до 12 людей – мер

Атаки зазнав ключовий об’єкт Південної енергосистеми РФ - підстанція "Балашовська"

У Києві один із постраждалих помер в лікарні: число загиблих збільшилось до двох людей

На Донеччині 24 жовтня росіяни вбили одного мирного мешканця, ще п'ятеро дістали поранень

У Києві в неділю через ремонтні роботи на низці трамвайних маршрутів курсуватимуть тимчасові автобуси

У Києві триває ліквідація наслідків ракетного удару РФ

У Деснянському районі Києва загинула людина через російську атаку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА