"2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова отримав режисерську нагороду фестивалю Sundance

Повнометражний документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова отримав режисерську нагороду Міжнародного фестивалю незалежного кіно Sundance Film Festival в програмі World Cinema Documentary.

"Нагорода за режисуру: World Cinema Documentary – Мстислав Чернов за фільм "2000 метрів до Андріївки", - йдеться у повідомленні на соціальній платформі X.

Як повідомляє "Суспільне", фільм розповідає про завдання українського взводу під час контрнаступу 2023 року – подолати добре укріплений кілометр лісу, щоб звільнити село Андріївка від російських військ. Село розташоване в 10 км від Бахмуту, до повномасштабного вторгнення в ньому проживало 77 осіб. Тоді Україні вдалося вибити російські війська із села, проте через деякий час вони знову його захопили.

Це друга винагорода Мстислава Чернова на Sundance – у 2023 році він отримав "Приз глядацьких симпатій" "20 Днів у Маріуполі".

Як повідомлялося, документальний фільм "20 днів у Маріуполі" у 2024 році отримав премії BAFTA та Oscar.