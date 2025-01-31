Інтерфакс-Україна
Події
23:09 31.01.2025

"2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова отримав режисерську нагороду фестивалю Sundance

1 хв читати
"2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова отримав режисерську нагороду фестивалю Sundance

Повнометражний документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова отримав режисерську нагороду Міжнародного фестивалю незалежного кіно Sundance Film Festival в програмі World Cinema Documentary.

"Нагорода за режисуру: World Cinema Documentary – Мстислав Чернов за фільм "2000 метрів до Андріївки", - йдеться у повідомленні на соціальній платформі X.

Як повідомляє "Суспільне", фільм розповідає про завдання українського взводу під час контрнаступу 2023 року – подолати добре укріплений кілометр лісу, щоб звільнити село Андріївка від російських військ. Село розташоване в 10 км від Бахмуту, до повномасштабного вторгнення в ньому проживало 77 осіб. Тоді Україні вдалося вибити російські війська із села, проте через деякий час вони знову його захопили.

Це друга винагорода Мстислава Чернова на Sundance – у 2023 році він отримав "Приз глядацьких симпатій" "20 Днів у Маріуполі".

Як повідомлялося, документальний фільм "20 днів у Маріуполі" у 2024 році отримав премії BAFTA та Oscar.

 

Теги: #кінофестиваль #нагорода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:14 15.04.2025
У Києві втринадцяте відкрився фестиваль "Тиждень австрійського кіно" за підтримки посольства

У Києві втринадцяте відкрився фестиваль "Тиждень австрійського кіно" за підтримки посольства

23:29 10.04.2025
Сибіга нагородив президента Асоціації туризму Алачати за проєкт "Міст надії"

Сибіга нагородив президента Асоціації туризму Алачати за проєкт "Міст надії"

23:34 26.02.2025
У Києві відбулася церемонія відкриття кінофестивалю "Cinema for Victory"

У Києві відбулася церемонія відкриття кінофестивалю "Cinema for Victory"

10:02 20.02.2025
Національний кінофестиваль Cinema for Victory-2025 відбудеться з 25 лютого по 2 березня

Національний кінофестиваль Cinema for Victory-2025 відбудеться з 25 лютого по 2 березня

10:32 13.01.2025
Порошенко передав 20 "Мавіків" підрозділам, які захопили в полон найманців з КНДР

Порошенко передав 20 "Мавіків" підрозділам, які захопили в полон найманців з КНДР

19:35 10.01.2025
США обіцяють винагороду в $25 млн за інформацію про Мадуро

США обіцяють винагороду в $25 млн за інформацію про Мадуро

19:30 01.12.2024
Ярославу Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою року

Ярославу Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою року

19:27 01.12.2024
Ярославу Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою року

Ярославу Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою року

09:58 04.11.2024
Фільм "Медовий місяць" режисерки Озірної став переможцем кінофестивалю "Молодість" у 2024 році

Фільм "Медовий місяць" режисерки Озірної став переможцем кінофестивалю "Молодість" у 2024 році

07:54 31.10.2024
У Києві за підтримки посольства Італії покажуть фільм італійського кінематографа "Ще є завтра"

У Києві за підтримки посольства Італії покажуть фільм італійського кінематографа "Ще є завтра"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський проводить розмову з Трампом - прессекретар

Зеленський привітав Льва XIV з обранням Папою: Сподіваємося на підтримку Ватиканом зусиль з відновлення справедливості й досягнення миру

Новим Папою Римським став американець Роберт Прево, він отримав ім’я Лева XIV

Зеленський обговорив з Мерцом перспективи співпраці

Кардинали на конклаві обрали нового Папу Римського

ОСТАННЄ

США і Росія вивчають шляхи відновлення поставок російського газу до Європи – ЗМІ

США закликають до, в ідеалі, 30-денного безумовного припинення вогню – Трамп після розмови з Зеленським

Росія не може розраховувати, що їй віддадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала – Венс

Україна розраховує на інтеграцію своєї оборонної промисловості в європейський ОПК – Умєров

Привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство – Зеленський про телефонну розмову з Трампом

Проросійський лідер першого туру президентських виборів в Румунії хоче від України компенсації за переданий "Патріот" – ЗМІ

Президент Німеччини звинуватив Росію у поширенні історичної брехні, а США у зламі цінностей

З початку доби Сили оборони відбили 154 ворожих атак - Генштаб

Зеленський проводить розмову з Трампом - прессекретар

Сибіга і Кубілюс обговорили перспективи спільних оборонно-промислових проєктів з Україною в межах плану "ReArm Europe" - МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА