Українська журналістка Рощина посмертно стала лауреаткою премії "Герой свободи преси"

Українська журналістка Вікторія Рощина, яка загинула в російському полоні, посмертно стала лауреаткою премії "Герой свободи преси" від Міжнародного інституту преси (IPI) та Міжнародної організації підтримки медіа (IMS).

Нагороди будуть вручені на 75-му ювілейному Всесвітньому конгресі IPI у Відні 24 жовтня, йдеться на сайті IPI.

Нагорода World Press Freedom Hero Award, яка щорічно вручається Міжнародним інститутом преси (IPI) у партнерстві з Міжнародною підтримкою ЗМІ (IMS), відзначає журналістів, які продемонстрували непохитну відданість свободі преси.

Лауреатами цьогорічної премії "Герой свободи преси" стали:

Вікторія Рощина (посмертно), Україна — українська журналістка, яка загинула в російському полоні 19 вересня 2024 року;

Мзія Амаглобелі, Грузія — співзасновниця й гендиректорка опозиційних ресурсів "Батумелебі" й "Нетгазеті". У серпні 2025 року її засудили до двох років;

Мартін Барон, США — колишній редактор The Washington Post і The Boston Globe;

Маріам Абу Даґґа (посмертно), Палестина — фотожурналістка-фрілансерка, яка загинула 25 серпня 2025 року під час одного з обстрілів зі боку Ізраїлю на півдні Сектору Гази;

Густаво Горріті, Перу — засновник і головний редактор перуанського розслідувального видання IDL-Reporteros;

Джиммі Лай, Гонконг — видавець і засновник продемократичного видання Apple Daily. Його засуджували кілька разів за різними звинуваченнями, починаючи з 2021 року;

Тесфалем Валдьєс, Ефіопія — співзасновник і головний редактор Ethiopia Insider. Зазнав низки арештів і працював у вигнанні.