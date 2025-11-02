Стефанчук отримав державну нагороду Чеченської Республіки Ічкерія
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук отримав державну нагороду Чеченської Республіки Ічкерія, тимчасово окупованої Російською Федерацією.
"Сьогодні мав честь прийняти державну нагороду Чеченської Республіки Ічкерія — орден "Лицар честі". Це відзнака для всього українського парламенту — за солідарність, принципову позицію та підтримку тих, хто бореться за свободу", - написав Стефанчук у Фейсбуці у неділю.
Він нагадав, що три роки тому Верховна Рада ухвалила постанову, якою визнала територію Ічкерії тимчасово окупованою Росією.
За його словами, у жовтні 2022 року український парламент став першим у світі, хто дав таку чітку політичну та моральну оцінку.
"Для мене честь, що моє ім’я стоїть першим серед авторів цього рішення. Тоді ми заявили: росія — не лише агресор проти України, а й держава, яка десятиліттями пригноблює інші народи, утримуючи їх у колоніальній залежності", - зазначив Стефанчук.
Він також підкреслив, що Верховна Рада неодноразово зверталася до міжнародної спільноти із закликом підтримати прагнення народів, які досі перебувають під російським гнітом.