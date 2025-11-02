Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук отримав державну нагороду Чеченської Республіки Ічкерія, тимчасово окупованої Російською Федерацією.

"Сьогодні мав честь прийняти державну нагороду Чеченської Республіки Ічкерія — орден "Лицар честі". Це відзнака для всього українського парламенту — за солідарність, принципову позицію та підтримку тих, хто бореться за свободу", - написав Стефанчук у Фейсбуці у неділю.

Він нагадав, що три роки тому Верховна Рада ухвалила постанову, якою визнала територію Ічкерії тимчасово окупованою Росією.

За його словами, у жовтні 2022 року український парламент став першим у світі, хто дав таку чітку політичну та моральну оцінку.

"Для мене честь, що моє ім’я стоїть першим серед авторів цього рішення. Тоді ми заявили: росія — не лише агресор проти України, а й держава, яка десятиліттями пригноблює інші народи, утримуючи їх у колоніальній залежності", - зазначив Стефанчук.

Він також підкреслив, що Верховна Рада неодноразово зверталася до міжнародної спільноти із закликом підтримати прагнення народів, які досі перебувають під російським гнітом.