Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державні гарантії для нагороджених “Хрестом бойових заслуг”.

Згідно з даними картки законопроєкту глава держави підписав закон 20 вересня.

Як повідомлялося, закон передбачає особам, нагородженим президентською відзнакою “Хрест бойових заслуг”, щомісячну грошову виплату у розмірі півтори мінімальної заробітної плати. Закон також дає змогу безоплатного поховання з військовими почестями померлих військовослужбовців, які нагороджені відзнакою президента “Хрест бойових заслуг”, а також здійснювати почесне поховання таких осіб на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Верховна Рада ухвалила закон (№13570) про внесення змін до деяких законів щодо визнання осіб, яких нагороджено відзнакою Президента України “Хрест бойових заслуг”, особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною 3 вересня.

Відзнака президента України “Хрест бойових заслуг” встановлена указом глави держави від 5 травня 2022 р. для відзначення військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, за видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойового завдання в умовах небезпеки для життя та безпосереднього зіткнення із супротивником; видатні успіхи в управлінні військами під час ведення бойових дій.

Як зазначається у пояснювальній записці до закону, відзнакою президента України “Хрест бойових заслуг” вперше нагороджено 318 військовослужбовців, а одного військовослужбовця нагороджено вказаною відзнакою вдруге.