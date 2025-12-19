ЄС готовий зробити свій внесок в гарантії безпеки для України – висновки саміту ЄС

Лідери Європейського союзу заявляють, що ЄС та держави-члени готові зробити свій внесок в гарантії безпеки для України.

"ЄС та держави-члени готові зробити свій внесок у надійні та достовірні гарантії безпеки для України, зокрема через Коаліцію охочих та у співпраці зі Сполученими Штатами. Це включатиме підтримку здатності України стримувати агресію та ефективно захищатися. Внесок Європейського Союзу та держав-членів базуватиметься на їхніх відповідних компетенціях та можливостях і відповідатиме міжнародному праву", - йдеться у висновках, ухвалених за результатами засідання Європейської ради.

Лідери ЄС також підкреслили "критичну необхідність забезпечити, щоб Україна залишалася стійкою та мала бюджетні та військові засоби для продовження здійснення свого невід'ємного права на самооборону та протидії агресії Росії та її стримування, також у довгостроковій перспективі".

"Згадуючи зобов'язання від жовтня 2025 року щодо задоволення нагальних фінансових потреб України на 2026-2027 роки, зокрема щодо її військових та оборонних зусиль, Європейська рада підбила підсумки поточної роботи з виконання цього зобов'язання. Відповідно до попередніх висновків Європейської ради, в яких підкреслюється, що, з урахуванням законодавства ЄС, активи Росії повинні залишатися знерухомленими, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України та не компенсує їй збитки, завдані її війною, ЄС, враховуючи безпрецедентну ситуацію, на підставі статті 122 ДФЄС ухвалив виняткові, тимчасові та належним чином обґрунтовані надзвичайні заходи, що знерухомлюють такі активи на більш стійкій основі", - підтвердили раніше ухвалене рішення лідери ЄС.