Відзнаку ім. О’Хейген Українського жіночого конгресу отримала військова медикиня Теплюк

Фото: Олександр Зубко

Військова медикиня 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Тетяна Теплюк ("Хрещена") цьогоріч отримала відзнаку ім.Мері О’Хейген Українського жіночого конгресу.

"Я потрапила на військову службу в 2015 році… Після перемовин з командирами в телефонному режимі взяла відпустку в пологовому і поїхала в Маріуполь… Потім повномасштабна війна, оточення, російський полон... Зараз я продовжую служити", - розповіла Теплюк на Українському жіночому конгресі у четвер.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", в конгресі, який проходить під гаслом "Сміливість бути собою", беруть участь близько 500 делегатів офлайн та кілька тисяч онлайн. Серед тем, які обговорюють учасники на чотирьох дискусійних платформах, - інновації та технології, політична участь та лідерство, жінки у громадах та бізнесі, інклюзія.

"Повномасштабне вторгнення Росії в Україну примножило проблеми з правами людей, із насиллям, домашнім та у війську, з роз’єднанням сімей, вимушеною еміграцією, з нерівністю доступу до освіти, медицини, в оплаті праці. Але наш конгрес, окрім відповідей на ці нагальні питання, задає інший вектор. Українські жінки – не жертви, а суб’єкти творення. Вони будують нову реальність, нову країну, нову культуру сміливості", - наголосила співзасновниця конгресу, віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.

Як розповіла стрілок-санітар, військовослужбовиця ЗСУ Вероніка Стояновська, яка служить по контракту 18-24, сьогодні жінці важко потрапити до армії.

"Я була єдиною дівчиною серед хлопців, серед тих, хто ще не бачив війни й побажав підписати контракт 18-24… Мене всі відмовляли, але відмови були тільки на словах. Навіть в ті бригади, у які мене запрошували, я приїжджала і отримувала відмову", - розповіла Стояновська.

На її думку, в ТЦК та рекрутингових центрах має бути більш прозора система відбору, а причини відмов мають бути зафіксовані у документах. Стояновська також повідомила, що в решті решт потрапила "у саму кращу бригаду", де не відчуває гендерної дискримінації.

Як повідомлялося, УЖК, заснований у 2017 році - це національний майданчик для просування політики рівності в Україні. Завдяки діяльності УЖК в Україні було, зокрема, скасовано заборону на 450 "чоловічих" професій для жінок, ухвалено гендерну квоту на виборах, жінки отримали доступ до вищої військової освіти та дозвіл обіймати бойові офіцерські посади.

Відзнака ім.Мері О’Хейген - це нагорода, яку щороку вручає УЖК за видатний внесок у розвиток гендерної рівності, жіночого лідерства та суспільних змін. Відзнака заснована на честь Мері О’Хейген — міжнародної експертки з прав людини, яка активно підтримувала Україну.