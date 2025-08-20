Інтерфакс-Україна
21:48 20.08.2025

Зеленський відзначив державною нагородою "Національна легенда України" видатних діячів культури, спорту та науки

Президент України Володимир Зеленський відзначив державною нагородою "Національна легенда України" видатних українців, які надихають та прославляють державу у світі, повідомив він у своєму телеграм-каналі.

"Для нас велика честь відзначити саме таких людей державною нагородою "Національна легенда України". Серж Лифар, Анатолій Криволап, Василь Зінкевич, Джеймс Темертей, Людмила Монастирська, Володимир Горбулін, Ярослава Магучіх, Андрій Семʼянків, Святослав Вакарчук. І ті, чиї імена ми не можемо назвати, але саме завдяки кому ворог відчуває українську силу й стала можливою операція "Павутина", - йдеться в повідомленні, опублікованому ввечері середи.

"Пишаємося, що в нас є такі люди. Наша спільна гордість і доказ того, що сила України – в людях", — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що нагороджені творять історію держави: культурну, спортивну та найголовнішу – історію незалежності.

 

