Відзнаку імені О’Хейген Українського жіночого конгресу цьогоріч отримає військова з найтеплішим позивним

Відзнаку ім. Мері О’Хейген Українського жіночого конгресу (УЖК) цього року отримає жінка з найтеплішим позивним у Збройних силах України, повідомив офіційний сайт УЖК.

"Цього року наш Конгрес відбудеться під гаслом "Сміливість бути собою". Переможниця нашої відзнаки саме така - смілива, і її сміливість веде за собою інших", - зазначила співзасновниця і директорка Конгресу Світлана Войцеховська.

Програма передбачає чотири дискусійні платформи: "сміливість бути першими" - про молодь, інновації та технології; "сміливість бути видимими" - про жінок у громадах та бізнесі; "сміливість бути у владі" - про політичну участь і лідерство; "сміливість бути різними" - про різноманіття та інклюзію.

"Сміливість бути собою — це історії жінок, які живуть, працюють і беруть на себе відповідальність попри війну. Це також сміливість допомагати іншим бути сміливими", — підкреслила співзасновниця Конгресу, віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.

УЖК, заснований у 2017 році - це національний майданчик для просування політики рівності в Україні. Завдяки діяльності УЖК в Україні було, зокрема, скасовано заборону на 450 "чоловічих" професій для жінок, ухвалено гендерну квоту на виборах, жінки отримали доступ до вищої військової освіти та дозвіл обіймати бойові офіцерські посади.

Відзнака ім.Мері О’Хейген - це нагорода, яку щороку вручає УЖК за видатний внесок у розвиток гендерної рівності, жіночого лідерства та суспільних змін. Відзнака заснована на честь Мері О’Хейген — міжнародної експертки з прав людини, яка активно підтримувала Україну.