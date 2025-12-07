Інтерфакс-Україна
Події
15:11 07.12.2025

Зеленський запровадив почесну відзнаку "Громада-рятівник"

1 хв читати
Зеленський запровадив почесну відзнаку "Громада-рятівник"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення почесної відзнаки "Громада-рятівник" для відзначення мужності, милосердя та солідарності жителів територіальних громад в умовах боротьби проти російської агресії, повідомила пресслужба президента.

Як зазначається на сайті Офісу президента у неділю, цією нагородою відзначатимуть територіальні громади, жителі яких масово надають гуманітарний захист та інші види допомоги прифронтовим територіальним громадам і Силам оборони, беруть участь у посиленні обороноздатності держави під час відсічі збройної агресії Росії проти України, а також здійснюють іншу вагому підтримку в захисті незалежності та суверенітету України.

Зокрема, жителі цих громад приймають людей, які змушені евакуюватися з прифронтових територій; створюють умови для їхнього проживання та інтеграції, забезпечують роботою, допомагають відновлювати електропостачання та зруйновані об’єкти в постраждалих містах і селах поблизу фронту, приймають релоковані підприємства з прифронтових територій та забезпечують їх усім необхідним, допомагають облаштовувати фортифікації та підтримують Сили оборони й безпеки України, проводять збори на потреби захисників і захисниць.

Упродовж тижня Кабінет міністрів України повинен розробити і внести на затвердження Главі держави проєкт Положення про відзнаку, її малюнка, пам’ятної плакетки та футляра до неї.

Теги: #відзнака #зеленський #офіс_президента

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:56 07.12.2025
Зеленський вручив сертифікати на квартири воїнам зі званням Герой України та родинам загиблих героїв

Зеленський вручив сертифікати на квартири воїнам зі званням Герой України та родинам загиблих героїв

12:07 07.12.2025
Росія за тиждень випустила по Україні понад 1600 ударних дронів, близько 1200 КАБів та майже 70 ракет різних типів – Зеленський

Росія за тиждень випустила по Україні понад 1600 ударних дронів, близько 1200 КАБів та майже 70 ракет різних типів – Зеленський

11:13 07.12.2025
Європа підтримує Зеленського не погоджуватися на виведення військ із Донбасу - ЗМІ

Європа підтримує Зеленського не погоджуватися на виведення військ із Донбасу - ЗМІ

21:27 06.12.2025
Макрон повідомив Зеленському про міжнародні дискусії та підтвердив підтримку Франції

Макрон повідомив Зеленському про міжнародні дискусії та підтвердив підтримку Франції

18:43 06.12.2025
Зеленський разом із переговорниками провів бесіду з Віткоффом та Кушнером

Зеленський разом із переговорниками провів бесіду з Віткоффом та Кушнером

14:16 06.12.2025
Зеленський підтвердив візит до Лондона у понеділок

Зеленський підтвердив візит до Лондона у понеділок

13:31 06.12.2025
Зеленський проінформував генсека НАТО про перемовини української команди в США

Зеленський проінформував генсека НАТО про перемовини української команди в США

21:59 05.12.2025
Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО та Ставки Верховного головнокомандувача

Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО та Ставки Верховного головнокомандувача

18:55 05.12.2025
Малюк доповів Зеленському про результати СБУ в протидії російським окупантам

Малюк доповів Зеленському про результати СБУ в протидії російським окупантам

13:52 05.12.2025
Зеленський обговорював з Кислицею питання перезавантаження ОП та перемовин з США

Зеленський обговорював з Кислицею питання перезавантаження ОП та перемовин з США

ВАЖЛИВЕ

У Харківській області двоє загиблих, 8 постраждалих через ворожі обстріли

Одна людина загинула, поранена 15-річна дитина через російські атаки дронами по Слов’янську - ДСНС

Росія за тиждень випустила по Україні понад 1600 ударних дронів, близько 1200 КАБів та майже 70 ракет різних типів – Зеленський

ППО за ніч збила 179 з 246 повітряних цілей, є влучання на 14 локаціях

У неділю очікується відключення е/е від 3 до 4 черг для споживачів у всіх регіонах України

ОСТАННЄ

Найближчі два дні в Україні без істотних опадів, у вівторок на сході та півночі можливий мокрий сніг з дощем

У Харківській області двоє загиблих, 8 постраждалих через ворожі обстріли

Понад 320 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, почалися перші виплати

Росіяни атакували дронами місто Оріхове, поранено жінку

У Норвегії викрили російську операцію впливу на академічну та експертну спільноту - РПД

Країни Бенілюксу: вітаємо будь-які ініціативи досягнення миру, проте "жодного рішення щодо України без України"

Ворог просунувся у Донецькій та у Запорізькій областях - DeepState

Росіяни завдали удару по греблі Печенізького водосховища – селищний голова

30 ОМБр повідомила про підрив дамби у Привіллі на Донеччині для зупинки просування ворога

Помер український режисер В’ячеслав Криштофович

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА