Міносвіти пояснило, хто з випускників і випускниць 9 і 11 класів отримає свідоцтво з відзнакою

Міністерство освіти і науки України пояснило, хто з випускників і випускниць 9-х і 11-х класів отримає свідоцтво з відзнакою.

"У системі відзначення високих досягнень учнів і учениць українських закладів освіти відбулися важливі зміни. Наказом МОН України від 20 грудня 2024 року №1771 припинено випуск та вручення золотих і срібних медалей "За високі досягнення у навчанні" та "За досягнення у навчанні". Відтепер випускники й випускниці отримуватимуть свідоцтва з відзнакою", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що випускники 9 класу отримають свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою, якщо мають оцінки 10–12 балів з усіх предметів за 9 клас та державної підсумкової атестації (якщо вона проводиться). У цьому випадку не враховуються оцінки за 5–8 класи.

Випускники 11(12) класу отримають свідоцтво про повну загальну середню освіту з відзнакою, якщо мають оцінки 10–12 балів з усіх предметів, що вивчалися на рівні профільної середньої освіти, та державної підсумкової атестації (якщо вона проводиться). У цьому випадку враховуються: оцінки за 11(12) клас; оцінки за 10 клас (але тільки з тих предметів, вивчення яких завершилось у 10 класі).

"Хоча держава не виготовляє золоті й срібні медалі за кошти держбюджету, заклади освіти, місцеві органи влади, громадські об'єднання та інші організації можуть самостійно запроваджувати різні форми заохочення для учнів — наприклад, грамоти, похвальні листи й золоті та срібні медалі", - додали у відомстві.

В Міносвіти підкреслили, що керівникам і керівницям закладів освіти для нагородження учнів і учениць свідоцтвами з відзнакою важливо враховувати не лише формальні вимоги до високих балів, але й особисті здобутки таких учнів і учениць.

Як повідомлялося, у серпні 2024 року освітній омбудсмен надіслав листа до Міністерства освіти і науки та профільного комітету Верховної Ради з пропозицією переглянути систему нагородження випускників шкіл золотою та срібною медалями.

11 вересня комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендував скасувати вручення в школах золотих і срібних медалей державного зразка. Пізніше голова комітету Сергій Бабак заявив, що школи й надалі зможуть вручати золоті та срібні медалі своїм випускникам, але не за державний кошт.

Нагородження золотою та срібною медаллю як вид морального стимулювання випускників скасували наказом Міністерства освіти і науки України 20 грудня 2024 року.

Служба освітнього омбудсмена повідомляла, що замість золотих в срібних медалей в школах України видаватимуть свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою.