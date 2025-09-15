Інтерфакс-Україна
Події
15:45 15.09.2025

ДПА у формі ЗНО може стати обов’язковою для 4 класів з 2027 р.

З 2027 року державна підсумкова атестація (ДПА) у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) може стати обов’язковою для всіх учнів 4 класів.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки №1152 від 15 серпня, затверджено план заходів щодо апробації моделі проведення державно-підсумкової атестації осіб, які завершують здобуття початкової освіти, у формі зовнішнього незалежного оцінювання та її подальшого впровадження.

У звʼязку з цим, Українському центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) доручено спільно з регіональними центрами оцінювання якості освіти: у 2026 році провести апробацію моделі проведення ДПА у формі ЗНО в початковій школі; ужити заходів щодо підготовки Центру та регіональних підрозділів до участі в проведенні ДПА у формі ЗНО в початковій школі починаючи із 2027 року.

Крім того, керівникам органів управління у сфері освіти обласних, Київської міської державних (військових) адміністрацій доручено сприяти УЦОЯО в реалізації апробації моделі проведення ДПА у формі ЗНО в початковій школі.

