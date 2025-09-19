Інтерфакс-Україна
10:34 19.09.2025

На 2027р заплановано впровадження ДПА для 4-х класів і пілотування ДПА для 9-х - голова комітету Ради

На 2027 рік заплановано впровадження державної підсумкової атестації (ДПА) для усіх 4-х класів і пілотування ДПА для 9-х класів, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"На відміну від НМТ, державна підсумкова атестація завжди існувала. До 2020 року її проводили самі заклади освіти. Через COVID-19 і війну формат змінювався, однак ДПА – це обов’язковий елемент будь-якої європейської освітньої системи. Важливо, щоб вона залишалася й в українській системі освіти", - написав Бабак в телеграм-каналі.

За його словами, наразі планується: на 2026 рік - пілотування ДПА для 4-х класів (10 тис. учнів), початок розроблення та апробації інструментів для ДПА 9-х класів (українська мова та математика); на 2027 рік - впровадження ДПА для усіх 4-х класів, пілотування ДПА для 9-х (10 тис. учнів).

"Чому результати ДПА важливі? Перш за все, це забезпечить державу та батьків об’єктивними даними про якість освіти. Також стане інструментом розвитку та відновлення української школи", - вважає голова комітету.

Також він наголосив, що у 4-х класах не планується проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), а лише ДПА, як і було до початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомлялося, згідно з наказом Міністерства освіти і науки №1152 від 15 серпня, затверджено план заходів щодо апробації моделі проведення державної підсумкової атестації осіб, які завершують здобуття початкової освіти, у формі зовнішнього незалежного оцінювання та її подальшого впровадження. Документом передбачено у 2026 році провести апробацію моделі ДПА у формі ЗНО в початковій школі, а з 2027-го року розпочати проведення ДПА у формі ЗНО в початковій школі.

