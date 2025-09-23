Результати ДПА для 4-х класів не визначають подальше навчання дитини - УЦОЯО

Результати державної підсумкової атестації (ДПА) для учнів 4-х класів не визначають подальше навчання дитини, і проводитиметься виключно з метою моніторингу навчальних досягнень, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Нічого. ДПА-4 проводитимуть виключно з метою моніторингу навчальних досягнень", - йдеться у повідомленні УЦОЯО, відповідаючи на запитання, що буде з дитиною, яка не складе ДПА.

Зазначається, що результати оцінювання: не визначають подальше навчання дитини; використовують лише для того, щоб дитина, її батьки й учителі дізналися, які теми вже добре засвоєні та над якими варто ще попрацювати, щоб упевненіше навчатися в 5-му класі.

"Тобто ДПА — це не іспит, а корисний зворотний зв’язок для подальшого розвитку", - наголосили в Центрі.

Також в УЦОЯО наголосили, що жодної спеціальної підготовки до ДПА для 4-х класів не потрібно.

Зокрема, зазначається, що: не потрібно додаткових занять чи репетиторів; не варто перевантажувати дітей додатковими завданнями; достатньо звичного навчання в школі та повсякденних домашніх завдань (якщо їх пропонує вчитель).

"Найкраща підготовка — це спокійна атмосфера вдома й підтримка від дорослих: нагадати дитині, що важливо постаратися, але помилки — це нормально, адже саме помилки дають змогу зрозуміти, над чим ще попрацювати", - йдеться в повідомленні.

Серед іншого, в Центрі закликали батьків не лякати дітей складними словами чи абревіатурами, а краще пояснювати, що їх чекає цікава самостійна робота, а також підкреслювати, що важливо старатися, але не потрібно хвилюватися, якщо якесь завдання здається складним.

"Дайте дитині відчути: це не перевірка "хто кращий", а можливість спробувати свої сили та дізнатися щось нове", - записали в УЦОЯО.

Як повідомлялося, згідно з наказом Міністерства освіти і науки №1152 від 15 серпня, затверджено план заходів щодо апробації моделі проведення державної підсумкової атестації осіб, які завершують здобуття початкової освіти, у формі зовнішнього незалежного оцінювання та її подальшого впровадження. Документом передбачено у 2026 році провести апробацію моделі ДПА у формі ЗНО в початковій школі, а з 2027-го року розпочати проведення ДПА у формі ЗНО в початковій школі.

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак пізніше повідомив, що на 2026 рік запланована пілотування ДПА для 4-х класів (10 тис. учнів), початок розроблення та апробації інструментів для ДПА 9-х класів (українська мова та математика); на 2027 рік - впровадження ДПА для усіх 4-х класів, пілотування ДПА для 9-х (10 тис. учнів). Він також заявив, що ДПА у 4-му класі буде виключно моніторинговим дослідженням і ні на що не впливатиме.

В Українському центрі оцінювання якості освіти заявляють, що з 2028 року планується запуск ДПА для 9-х класів із двох галузей, а з 2029 року - повноцінний запуск цілісної системи.

В УЦОЯО також повідомили, що з 2027 року ДПА для 4-х класів проходитиме у мовно-літературній і математичній освітніх галузях і нагадуватиме комплексну контрольну роботу.