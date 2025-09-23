Інтерфакс-Україна
Події
10:21 23.09.2025

Результати ДПА для 4-х класів не визначають подальше навчання дитини - УЦОЯО

3 хв читати

Результати державної підсумкової атестації (ДПА) для учнів 4-х класів не визначають подальше навчання дитини, і проводитиметься виключно з метою моніторингу навчальних досягнень, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Нічого. ДПА-4 проводитимуть виключно з метою моніторингу навчальних досягнень", - йдеться у повідомленні УЦОЯО, відповідаючи на запитання, що буде з дитиною, яка не складе ДПА.

Зазначається, що результати оцінювання: не визначають подальше навчання дитини; використовують лише для того, щоб дитина, її батьки й учителі дізналися, які теми вже добре засвоєні та над якими варто ще попрацювати, щоб упевненіше навчатися в 5-му класі.

"Тобто ДПА — це не іспит, а корисний зворотний зв’язок для подальшого розвитку", - наголосили в Центрі.

Також в УЦОЯО наголосили, що жодної спеціальної підготовки до ДПА для 4-х класів не потрібно.

Зокрема, зазначається, що: не потрібно додаткових занять чи репетиторів; не варто перевантажувати дітей додатковими завданнями; достатньо звичного навчання в школі та повсякденних домашніх завдань (якщо їх пропонує вчитель).

"Найкраща підготовка — це спокійна атмосфера вдома й підтримка від дорослих: нагадати дитині, що важливо постаратися, але помилки — це нормально, адже саме помилки дають змогу зрозуміти, над чим ще попрацювати", - йдеться в повідомленні.

Серед іншого, в Центрі закликали батьків не лякати дітей складними словами чи абревіатурами, а краще пояснювати, що їх чекає цікава самостійна робота, а також підкреслювати, що важливо старатися, але не потрібно хвилюватися, якщо якесь завдання здається складним.

"Дайте дитині відчути: це не перевірка "хто кращий", а можливість спробувати свої сили та дізнатися щось нове", - записали в УЦОЯО.

Як повідомлялося, згідно з наказом Міністерства освіти і науки №1152 від 15 серпня, затверджено план заходів щодо апробації моделі проведення державної підсумкової атестації осіб, які завершують здобуття початкової освіти, у формі зовнішнього незалежного оцінювання та її подальшого впровадження. Документом передбачено у 2026 році провести апробацію моделі ДПА у формі ЗНО в початковій школі, а з 2027-го року розпочати проведення ДПА у формі ЗНО в початковій школі.

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак пізніше повідомив, що на 2026 рік запланована пілотування ДПА для 4-х класів (10 тис. учнів), початок розроблення та апробації інструментів для ДПА 9-х класів (українська мова та математика); на 2027 рік - впровадження ДПА для усіх 4-х класів, пілотування ДПА для 9-х (10 тис. учнів). Він також заявив, що ДПА у 4-му класі буде виключно моніторинговим дослідженням і ні на що не впливатиме.

В Українському центрі оцінювання якості освіти заявляють, що з 2028 року планується запуск ДПА для 9-х класів із двох галузей, а з 2029 року - повноцінний запуск цілісної системи.

В УЦОЯО також повідомили, що з 2027 року ДПА для 4-х класів проходитиме у мовно-літературній і математичній освітніх галузях і нагадуватиме комплексну контрольну роботу.

 

Теги: #уцояо #освіта #дпа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:51 23.09.2025
ДПА для 4-х класів проходитиме у мовно-літературній і математичній галузях і нагадуватиме комплексну контрольну - УЦОЯО

ДПА для 4-х класів проходитиме у мовно-літературній і математичній галузях і нагадуватиме комплексну контрольну - УЦОЯО

09:26 23.09.2025
Запуск ДПА для 9-х класів може розпочатися з 2028р - УЦОЯО

Запуск ДПА для 9-х класів може розпочатися з 2028р - УЦОЯО

13:10 22.09.2025
ДПА у 4-му класі буде виключно моніторинговим дослідженням і ні на що не впливатиме - голова комітету Ради

ДПА у 4-му класі буде виключно моніторинговим дослідженням і ні на що не впливатиме - голова комітету Ради

10:34 19.09.2025
На 2027р заплановано впровадження ДПА для 4-х класів і пілотування ДПА для 9-х - голова комітету Ради

На 2027р заплановано впровадження ДПА для 4-х класів і пілотування ДПА для 9-х - голова комітету Ради

11:27 18.09.2025
УЦОЯО готовий до його запровадження НМТ у дводенному форматі, освітній омбудсмен виступає за одноденну модель

УЦОЯО готовий до його запровадження НМТ у дводенному форматі, освітній омбудсмен виступає за одноденну модель

09:45 18.09.2025
Учасники спецсесії ЄВІ отримали результати в персональних кабінетах - УЦОЯО

Учасники спецсесії ЄВІ отримали результати в персональних кабінетах - УЦОЯО

15:45 15.09.2025
ДПА у формі ЗНО може стати обов’язковою для 4 класів з 2027 р.

ДПА у формі ЗНО може стати обов’язковою для 4 класів з 2027 р.

09:05 12.09.2025
Потрібно значно більше зв’язків між країнами на рівні громад, щоб обмежувати вплив РФ, – Зеленський

Потрібно значно більше зв’язків між країнами на рівні громад, щоб обмежувати вплив РФ, – Зеленський

10:12 10.09.2025
Зеленський підписав закон "Про професійну освіту"

Зеленський підписав закон "Про професійну освіту"

09:52 09.09.2025
Освітній комітет Ради буде просити Кабмін підвищити оклади працівникам УЦОЯО та регіональних центрів

Освітній комітет Ради буде просити Кабмін підвищити оклади працівникам УЦОЯО та регіональних центрів

ВАЖЛИВЕ

Окупанти атакували вночі 3 ракетами і 115 дронами, ППО знешкодила 103 дрони

Одна людина загинула і троє постраждали внаслідок російської атаки в Одеській області

Окупанти втратили впродовж доби 1010 військовослужбовців

Укрзалізниця повідомляє про затримку рейсів через пошкодження ворожими обстрілами інфраструктури в Кіровоградській області

Тіло загиблого внаслідок нічного бомбардування Запоріжжя дістали з-під завалів

ОСТАННЄ

Безробітний з Хмельницького коригував ворожі атаки по аеродромах та енергооб’єктах

Голова комітету Ради: 8% підручників ще досі не доставлені до шкіл

Окупанти просунулися на сході Дніпропетровської та Запорізької областей, зайняли 8,8 кв км за добу - DeepState

Поліція Івано-Франківщини встановлює обставини нападу на Калуський РТЦК

ВАКС досліджує докази у справі ексвіцепрем’єра Клюєва та ексголови Держінвестицій Тарана - Transparency International

В Україні офіційно відкрилося представництво Центрального агентства управління проєктами Литви

Командир військової частини з Рівного змушував підлеглих будувати йому будинок - ДБР

Окупанти атакували вночі 3 ракетами і 115 дронами, ППО знешкодила 103 дрони

Співробітники ДМС зупинили спроби контрабанди айфонів останнього покоління та вейпів на 1 млн грн

Одна людина загинула і троє постраждали внаслідок російської атаки в Одеській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА