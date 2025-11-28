Як захистити освіту під час війни - представлено комплексну модель для шкіл

26 листопада 2025 року у Києві відбувся форум партнерства "Безпечне освітнє середовище в умовах війни: політики та практики". Подія, організована Представництвом ЮНЕСКО в Україні у співпраці з Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту та Міністерством освіти і науки України, стала платформою для презентації результатів дворічного пілотного проєкту, що змінює підходи до безпеки в українських закладах освіти.

Захід об’єднав державних лідерів, міжнародних партнерів, освітніх управлінців, експертів і представників громад навколо ключової теми: як захистити освіту і забезпечити безпеку для дітей та педагогів навіть у прифронтових регіонах.

Забезпечення безперервного доступу до освіти та повернення дітей до очного навчання є стратегічним пріоритетом держави. Адже школа в умовах війни стає не просто місцем отримання знань, а осередком стабільності, соціалізації та психологічної підтримки.

Від пілоту до національної політики

Учасники форуму обговорили результати впровадження комплексної моделі безпечного освітнього середовища. Проєкт реалізовувався протягом 2023–2024 років у 12 громадах Житомирської та Одеської областей. Він охопив 244 заклади освіти, понад 38 000 дітей та 7 400 освітян.

Модель, розроблена на запит держави, базується на трьох ключових компонентах: фізичній безпеці (облаштування укриттів, технічне оснащення), психологічній стійкості (супервізія для фахівців, навчання навичкам саморегуляції) та інституційній спроможності (алгоритми дій у надзвичайних ситуаціях).

Ключовим елементом програми стала панельна дискусія "Політика безпеки в освіті: національні рішення для системних змін", яку модерувала Ольга Будник, радниця-уповноважена Президента України з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту. Особлива роль Фонду - це координація партнерів, формування бачення та впровадження інноваційних рішень для безпечного навчання.

"Безпечне освітнє середовище - це не про окрему інфраструктуру чи процедури. Це про взаємодію, відповідальність і спроможність кожної громади, вчителів, поліції, рятувальників та медиків спільно діяти у складних умовах. Сьогодні ми презентуємо не просто теоретичні напрацювання, а модель, яка пройшла випробування реальністю: прозору, передбачувану і життєздатну. Ми створюємо нову освітню культуру - де безпека, підтримка і турбота стають так само важливими, як і знання. Наша мета - масштабувати цю модель на всю країну, щоб вона стала стандартом для кожної української школи", - зазначила Ольга Будник.

Інноваційні рішення для захисту дітей

Особливу увагу під час форуму приділили практичним інструментам, які вже довели свою ефективність. Серед них:

• Створення 350 міжвідомчих команд реагування.

• Впровадження у громадах нової ролі - спеціаліста з безпеки освітнього середовища, який координує взаємодію шкіл з поліцією та ДСНС.

• Проведення симуляційних тренінгів для освітян з використанням реалістичних сценаріїв евакуації та реагування на загрози.

Форум став платформою для стратегічного діалогу між представниками влади, громад та міжнародних партнерів. Учасники погодили подальші кроки щодо масштабування напрацьованої моделі на національний рівень, щоб забезпечити кожній українській дитині право на якісну та безпечну освіту навіть в умовах воєнного стану.

Організатори заходу: Представництво ЮНЕСКО в Україні за підтримки Уряду Японії та Глобального партнерства з освіти (GPE), у співпраці з Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, Міністерством освіти і науки України та Міністерством внутрішніх справ України.