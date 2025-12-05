Інтелектуальний щит держави: юні призери всеукраїнських та міжнародних олімпіад отримали премії президента України

5 грудня 2025 року в інтерактивному просторі "Музей Науки" відбулася урочиста церемонія вручення премій Президента України. Захід об’єднав талановиту молодь, освітян та партнерів Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту навколо спільної мети — розбудови інтелектуального капіталу країни. Попри війну, держава продовжує інвестувати у тих, хто вже завтра відновлюватиме та розвиватиме країну.

Цього року лауреатами премії стали 94 юних українці: 33 призери міжнародних олімпіад та 61 переможець всеукраїнських змагань. Державна винагорода становить 100 000 гривень для призерів міжнародного рівня та 20 000 гривень — для переможців IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.

Особисті відзнаки в Києві отримали 40 школярів та студентів з різних куточків України: 33 переможці національного рівня та 7 призерів міжнародних змагань з фізики, астрономії, астрофізики, а також Міжнародної молодіжної наукової олімпіади (IJSO) та Європейської олімпіади з експериментальної науки (EOES).

"Поки ви тут — все буде добре"

З вітальним словом до учасників звернулася Ольга Будник, Радниця-уповноважена президента України з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту. Вона наголосила на стратегічній важливості того, щоб талановита молодь залишалася в Україні та реалізовувала свій потенціал вдома.

"Ваші досягнення — це результат великої роботи, помноженої на виклики воєнного часу. Сьогодні ми відстоюємо країну, і вдячні нашим захисникам за те, що можемо бути тут. Ми хочемо бачити вас тими людьми, які рухатимуть цю країну вперед, та впевнені: Україна потребує саме таких молодих лідерів. Соціальні ліфти сьогодні працюють як ніколи швидко. Те, на що за кордоном витрачають роки, в Україні молодь досягає значно раніше: стає засновниками стартапів, урядовцями, видатними науковцями. Навчайтеся, вкладайте час у себе та розвивайте Україну. Як писав Василь Стус: Поки ми тут, все буде добре", — зазначила Ольга Будник.

Екосистема підтримки суперлюдей

Фонд Президента України не лише відзначає фінансово, а й будує спільноту. Ірина Тулякова, Голова Ради Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, у своєму виступі підкреслила концепцію "підсилення сильних".

"У Фонді є вислів: “Підсилюємо талановитих, зміцнюємо Україну”. Ваша суперсила — це ваш інтелект, але також і підтримка, яку ви отримуєте від інших та даруєте одне одному. На вас уже сьогодні лежить велика відповідальність за майбутнє. Пам’ятайте: ми створюємо середовище, у якому ви можете зростати, реалізовувати свої знання. Використовуйте ці можливості, щоб робити країну кращою", — звернулася до молоді Ірина Тулякова.

Учасників заходу також привітали партнери Фонду Президента. Про розширення можливостей для молоді розповіла Олена Квачевська, в. о. директора Національного центру "Мала академія наук України", анонсувавши появу нових напрямків у роботі МАН з 2026 року: художньо-естетичний, патріотичний та туристично-краєзнавчий.

Від Sense Bank, фінансової установи, що системно підтримує освіту та молодь, учасників заходу привітав Олексій Мороз, Керівник напряму з розвитку маркетингу та комунікацій, підкресливши, що за кожним талантом стоїть наполеглива праця, підтримка батьків і вчителів.

Спільнота, що змінює світ

Окрім офіційної частини, захід став платформою для нетворкінгу. Учасники долучилися до брейнстормінг-сесії "Стіл ідей: будуємо спільноту" у форматі "світове кафе", де обговорювали візію розвитку науки та освіти. Завершився день "Подорожжю світом науки та цифр" — екскурсіями музеями Науки та Математики.

Фонд Президента України продовжує працювати над тим, щоб українська молодь відчувала підтримку держави та мала всі інструменти для розвитку на рідній землі. Премії Президента України для призерів та переможців всеукраїнських і міжнародних олімпіад — один із ключових інструментів державної підтримки талановитих учнів. Щороку ними відзначають десятки школярів, які демонструють найвищі результати в науці та освіті.

Ми системно розвиваємо для молоді екосистему можливостей в Україні: премії та стипендії, програми подвійних дипломів із провідними університетами світу, підтримку молодих науковців та участь українських університетів у міжнародних ініціативах.

Навіть під час повномасштабної війни держава і партнери інвестують у людський капітал: підтримка українських талантів — це стратегічний внесок у відбудову України, збереження та повернення знань у країну.