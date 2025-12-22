Інтерфакс-Україна
Події
16:41 22.12.2025

Свириденко нагородила працівників українських енергокомпаній з нагоди професійного свята

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко нагородила 43 працівників українських енергетичних компаній з нагоди Дня енергетика.

"До Дня енергетика мала честь нагородити працівників енергетичної галузі. 43 працівників українських енергетичних компаній, які забезпечують світлом і теплом всю Україну, працюють в Києві, Хмельницькому, прифронтових Сумах, Харкові, Миколаєві. Люди — наша найбільша цінність", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, саме на інженерах, слюсарях, машиністах, електрозварниках, дозиметристах, електромонтерах, водіях, бухгалтерах — тримається енергетична стійкість енергосистеми України.

"Наша енергетична спільнота – це синергія старших поколінь енергетиків, які створили основу системи, і молодих фахівців, які продовжують справу з новими технологіями і підходами", - додала вона.

Раніше прем'єр повідомила, що з вересня 2025 року енергетична система України зазнала близько 2 тис. масованих ракетно-дронових атак, майже чверть з яких — цілеспрямоване знищення енергетичної інфраструктури.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський поздоровив працівників енергетичної галузі з професійним святом, відзначивши їх роботу у надзвичайно важких умовах війни Росії проти України: "завдяки багатьом вам Україна живе й тримається, дякую, що долаєте темряву".

