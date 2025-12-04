Кабмін оновив Стратегію розвитку вищої освіти відповідно до викликів війни

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Кабінет міністрів актуалізував Стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки та затвердив операційний план на 2025–2028 роки.

"Документи розробляли у відповідь на виклики широкомасштабного вторгнення рф, руйнування та пошкодження освітньої інфраструктури, вимушеної міграції учнів, студентів і педагогів, а також завдань повоєнної відбудови та європейської інтеграції", - йдеться в повідомленні Міністерства освіти і науки.

Зазначається, що в операційному плані стратегічні цілі у сфері освіти і науки трансформуються в конкретні завдання, очікувані результати та індикатори на 2025-2028 роки.

У той же час, в актуалізованій Стратегії посилено фокус на безпеці та стійкості освітнього процесу, зокрема на розвитку очного навчання там, де це дозволяє безпекова ситуація, створенні та модернізації укриттів, програмах подолання освітніх втрат для дітей і студентів, які постраждали від війни або змінили місце проживання.

Серед ключових змін: підтримка закладів освіти і науки у прифронтових, деокупованих та громадах, що приймають переселенців; модернізація мережі університетів з урахуванням демографічних тенденцій і потреб відбудови економіки; оновлення змісту освіти з акцентом на більш компетентний підхід, STEM-напрями та цифрові навички.

"Окремо документ передбачає розвиток науки й інновацій, розбудову сучасної дослідницької інфраструктури, інтеграцію українських учених до Європейського дослідницького простору, а також подальшу цифрову трансформацію управління освітою", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 23 лютого 2022 року Кабінет міністрів схвалив Стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки.