ДПА у 4-му класі буде виключно моніторинговим дослідженням і ні на що не впливатиме - голова комітету Ради

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявляє, що державна підсумкова атестація (ДПА) у 4-му класі буде виключно моніторинговим дослідженням і ні на що не впливатиме.

“Будь-яка сучасна система освіти передбачає підсумкове оцінювання на кожному етапі навчання: після початкової школи (4 клас), після базової (9 клас) і після старшої (11/12 клас). Це звичайна практика у світі – перевірити, чого досягли діти на певному етапі навчання, і чи потрібно державі або школам щось змінювати в програмах”, - написав Бабак в телеграм-каналі.

Він нагадав, що в Україні ДПА проводилася завжди: у 4-му класі це були контрольні роботи, у 9-му та 11-му класах - були підсумкові іспити.

“На перших етапах запровадження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) після одинадцятого класу школярі проходили ДПА, а ті, хто хотів вступити в університет - ще й ЗНО”, - додав він.

Також голова комітету зазначив, що у 2020 році був ухвалений закон “Про повну загальну середню освіту”, який закріпив проведення ДПА у 4-му, 9-му і 11-му класах (в 11-му класі у формі ЗНО).

“Закон також дозволив за потреби проводити ДПА у 9-му класі у формі ЗНО, адже після 9-го класу багато дітей вступають у заклади професійної освіти, а для цього чесна й зрозуміла система професійної орієнтації теж важлива. Згідно закону, ДПА після 4-го класу може бути в будь-якій формі, про ЗНО там ані слова немає”, - констатував Бабак.

За його словами, після початку пандемії COVID-19 Верховна Рада щороку ухвалює тимчасове рішення щодо скасування ДПА, а ЗНО замінюється на національний мультипредметний тест (НМТ).

“І тут ми повертаємося до потреби проводити ДПА. Без атестації держава не бачить реального зрізу результатів навчання і не може ефективно планувати зміни, наприклад, в освітніх програмах”, - наголосив він.

В той же час, він відзначив, що у 4-му класі ЗНО проводитися не буде, а планується тільки ДПА, яка “ні на що не впливатиме. Це виключно моніторингове дослідження”.

Як повідомлялося, згідно з наказом Міністерства освіти і науки №1152 від 15 серпня, затверджено план заходів щодо апробації моделі проведення державної підсумкової атестації осіб, які завершують здобуття початкової освіти, у формі зовнішнього незалежного оцінювання та її подальшого впровадження. Документом передбачено у 2026 році провести апробацію моделі ДПА у формі ЗНО в початковій школі, а з 2027-го року розпочати проведення ДПА у формі ЗНО в початковій школі.

В середині вересня голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що на 2026 рік запланована пілотування ДПА для 4-х класів (10 тис. учнів), початок розроблення та апробації інструментів для ДПА 9-х класів (українська мова та математика); на 2027 рік - впровадження ДПА для усіх 4-х класів, пілотування ДПА для 9-х (10 тис. учнів).