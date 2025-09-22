Інтерфакс-Україна
Події
13:10 22.09.2025

ДПА у 4-му класі буде виключно моніторинговим дослідженням і ні на що не впливатиме - голова комітету Ради

3 хв читати
ДПА у 4-му класі буде виключно моніторинговим дослідженням і ні на що не впливатиме - голова комітету Ради

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявляє, що державна підсумкова атестація (ДПА) у 4-му класі буде виключно моніторинговим дослідженням і ні на що не впливатиме.

“Будь-яка сучасна система освіти передбачає підсумкове оцінювання на кожному етапі навчання: після початкової школи (4 клас), після базової (9 клас) і після старшої (11/12 клас). Це звичайна практика у світі – перевірити, чого досягли діти на певному етапі навчання, і чи потрібно державі або школам щось змінювати в програмах”, - написав Бабак в телеграм-каналі.

Він нагадав, що в Україні ДПА проводилася завжди: у 4-му класі це були контрольні роботи, у 9-му та 11-му класах - були підсумкові іспити.

“На перших етапах запровадження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) після одинадцятого класу школярі проходили ДПА, а ті, хто хотів вступити в університет - ще й ЗНО”, - додав він.

Також голова комітету зазначив, що у 2020 році був ухвалений закон “Про повну загальну середню освіту”, який закріпив проведення ДПА у 4-му, 9-му і 11-му класах (в 11-му класі у формі ЗНО).

“Закон також дозволив за потреби проводити ДПА у 9-му класі у формі ЗНО, адже після 9-го класу багато дітей вступають у заклади професійної освіти, а для цього чесна й зрозуміла система професійної орієнтації теж важлива. Згідно закону, ДПА після 4-го класу може бути в будь-якій формі, про ЗНО там ані слова немає”, - констатував Бабак.

За його словами, після початку пандемії COVID-19 Верховна Рада щороку ухвалює тимчасове рішення щодо скасування ДПА, а ЗНО замінюється на національний мультипредметний тест (НМТ).

“І тут ми повертаємося до потреби проводити ДПА. Без атестації держава не бачить реального зрізу результатів навчання і не може ефективно планувати зміни, наприклад, в освітніх програмах”, - наголосив він.

В той же час, він відзначив, що у 4-му класі ЗНО проводитися не буде, а планується тільки ДПА, яка “ні на що не впливатиме. Це виключно моніторингове дослідження”.

Як повідомлялося, згідно з наказом Міністерства освіти і науки №1152 від 15 серпня, затверджено план заходів щодо апробації моделі проведення державної підсумкової атестації осіб, які завершують здобуття початкової освіти, у формі зовнішнього незалежного оцінювання та її подальшого впровадження. Документом передбачено у 2026 році провести апробацію моделі ДПА у формі ЗНО в початковій школі, а з 2027-го року розпочати проведення ДПА у формі ЗНО в початковій школі.

В середині вересня голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що на 2026 рік запланована пілотування ДПА для 4-х класів (10 тис. учнів), початок розроблення та апробації інструментів для ДПА 9-х класів (українська мова та математика); на 2027 рік - впровадження ДПА для усіх 4-х класів, пілотування ДПА для 9-х (10 тис. учнів).

Теги: #моніторинг #дпа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:34 19.09.2025
На 2027р заплановано впровадження ДПА для 4-х класів і пілотування ДПА для 9-х - голова комітету Ради

На 2027р заплановано впровадження ДПА для 4-х класів і пілотування ДПА для 9-х - голова комітету Ради

15:45 15.09.2025
ДПА у формі ЗНО може стати обов’язковою для 4 класів з 2027 р.

ДПА у формі ЗНО може стати обов’язковою для 4 класів з 2027 р.

13:09 09.09.2025
Система онлайн-моніторингу грального бізнесу у 1-й версії запрацює до кінця 2025р - 1-й віцепремʼєр

Система онлайн-моніторингу грального бізнесу у 1-й версії запрацює до кінця 2025р - 1-й віцепремʼєр

18:37 04.09.2025
США узгодять і допрацюють моніторинг безпеки Україні – Макрон

США узгодять і допрацюють моніторинг безпеки Україні – Макрон

04:22 10.08.2025
НСЗУ розвиває методи моніторингу надання медпослуг за програмою медичних гарантій – експерт

НСЗУ розвиває методи моніторингу надання медпослуг за програмою медичних гарантій – експерт

10:51 17.07.2025
НКРЕКП з 31 серпня запустить систему моніторингу приєднань до мереж

НКРЕКП з 31 серпня запустить систему моніторингу приєднань до мереж

18:35 08.07.2025
НБУ оштрафував СК "Ультра Альянс" на 5,665 млн грн. за порушення у сфері фінмоніторингу

НБУ оштрафував СК "Ультра Альянс" на 5,665 млн грн. за порушення у сфері фінмоніторингу

16:29 18.06.2025
Обленерго усунули близько 1,9 тис. з 2,3 тис. зауважень Держенергонагляду щодо підготовки енергообладнання до роботи в спеку

Обленерго усунули близько 1,9 тис. з 2,3 тис. зауважень Держенергонагляду щодо підготовки енергообладнання до роботи в спеку

21:06 13.06.2025
НСЗУ позапланово перевірить використання антибіотиків в 6 лікарнях

НСЗУ позапланово перевірить використання антибіотиків в 6 лікарнях

11:47 03.05.2025
Зеленський переконаний, що у разі припинення вогню будуть його порушення: треба дуже швидко вирішити питання моніторингу

Зеленський переконаний, що у разі припинення вогню будуть його порушення: треба дуже швидко вирішити питання моніторингу

ВАЖЛИВЕ

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Я готова купити лоток з яйцями всім, хто критикує кіно

В Запоріжжі пошкоджено 15 багатоповерхівок та 10 приватних будинків, відомо про трьох загиблих – Зеленський

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Один із найголовніших меседжів цього кіно, що сьогоднішня війна не тільки Путіна

Окупанти 22 рази обстріляли міста і села Донецької області в неділю, в Костянтинівці 4 загиблих

Збито 132 зі 141 ворожих БпЛА, є влучання у 7 локаціях

ОСТАННЄ

У "Дії" запрацювало оформлення базової соцдопомоги

На Покровському напрямку новий характер дій противника, заявляє 7 корпус швидкого реагування ДШВ

Понад 80% українців донатили на ЗСУ цьогоріч - опитування Rating

В Україні в найближчі дві доби переважно без опадів, місцями невеликі дощі

УЧХ допомагає на місцях після російських повітряних атак у Запоріжжі та Сумах

Зеленський підписав закон про державні гарантії для нагороджених "Хрестом бойових заслуг"

Перші в історії спільні військові навчання Польщі та Швеції проходять на Балтиці

Понад 35 тисяч хасидів-паломників вже приїхали до Умані на святкування Рош га-Шана

Сибіга у штаб-квартирі ООН взяв участь у підписанні Декларації про захист гуманітарного персоналу

Окупанти просунулися на сході Запорізької та Дніпропетровської областей, зайняли 2,2 кв. км - DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА