Події
20:56 09.10.2025

Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила рішення щодо продовження моніторингу ситуації на ТОТ Криму

ЮНЕСКО продовжить моніторинг ситуації на тимчасово окупованій території Криму в зв'язку з низкою фактів щодо руйнування Росією культурної спадщини України, зокрема об'єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора".

Як повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ (МЗС) України, таке рішення 9 жовтня ухвалила виконавча рада ЮНЕСКО.

"Рішення базується на доповіді Генерального директора ЮНЕСКО щодо ситуації у тимчасово окупованому Росією Криму у сферах компетенції Організації, яка підтверджує значне погіршення ситуації на українському півострові, зокрема руйнування Росією культурної спадщини України, включаючи об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора", численні порушення Росією прав кримських татар, незаконні переслідування окупаційною владою журналістів, порушення у сфері освіти і права на навчання українською і кримськотатарською мовами, свободу віросповідання та інші порушення прав людини", - йдеться у повідомленні МЗС на сайті у четвер.

Делегація Чехії оголосила заяву від імені 44 держав-членів ЮНЕСКО, у якій засуджуються дії Росії в окупованому Криму - переслідування кримських татар, знищення україномовної освіти, релігійних та культурних пам'яток, а також шкода, завдана Росією довкіллю внаслідок безвідповідальної діяльності.

Делегації Литви, Туреччини, Німеччини, Албанії, Чилі виступили з окремими заявами на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та із засудженням порушення Росією міжнародного права і прав людини у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим.

Постійний представник України при ЮНЕСКО, посол Вадим Омельченко у своїй заяві наголосив на важливості продовження моніторингу у сферах мандата ЮНЕСКО для збереження міжнародної уваги до ситуації на окупованому півострові і протидії порушенням міжнародного права з боку Росії.

"Рішення Виконавчої ради підтверджує непохитну позицію більшості держав-членів ЮНЕСКО, спрямовану на захист міжнародного права, прав людини та територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах", - наголосили в зовнішньополітичному відомстві України.

 

Теги: #моніторинг #крим #юнеско

