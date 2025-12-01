МЗС: Україна залишатиметься пріоритетом для ЮНЕСКО – зустріч Сибіги з новим Генеральним директором

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Парижі зустріч із новообраним Генеральним директором ЮНЕСКО Халедом Ель-Енані, під час якої обговорили подальшу співпрацю та підтримку України у подоланні наслідків російської агресії, сторони також приділили увагу ключовим пріоритетам України як члена Виконавчої ради ЮНЕСКО.

"Я вдячний за підтвердження, що Україна залишатиметься пріоритетом для ЮНЕСКО. Ми обговорили спільні зусилля для поглиблення нашої співпраці та посилення допомоги ЮНЕСКО Україні у подоланні наслідків російської агресії", – наголосив Сибіга.

Він також зазначив, що під час зустрічі було обговорено конкретні напрями співпраці та запрошено Генерального директора ЮНЕСКО відвідати Україну.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/7608