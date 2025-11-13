Інтерфакс-Україна
20:07 13.11.2025

Кабмін затвердив порядок моніторингу органів влади, в яких запроваджено системи енергоменеджменту

Кабінет міністрів затвердив порядок проведення моніторингу та ведення переліку органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в яких запроваджено системи енергетичного менеджменту. 

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у четвер.

Зокрема, порядком визначено механізми здійснення моніторингу і ведення переліку органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в яких запроваджено системи енергетичного менеджменту, з метою оптимізації використання бюджетних коштів через зменшення енергоспоживання та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Як повідомлялося, 29 жовтня Кабмін встановив цільовий показник економії енергії у будівлях органів державної влади.

Віцепрезидентка зі стратегічних партнерств Фонду Східна Європа Віра Недзведська заявила, що енергоефективність державних будівель є зобов’язанням України для вступу в ЄС.

 

Теги: #енергоменеджмент #моніторинг

