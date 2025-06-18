Інтерфакс-Україна
Економіка
16:29 18.06.2025

Обленерго усунули близько 1,9 тис. з 2,3 тис. зауважень Держенергонагляду щодо підготовки енергообладнання до роботи в спеку

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Обленерго усунули близько 1,9 тис. з 2,3 тис. зауважень Держенергонагляду щодо підготовки енергообладнання до роботи в спеку

Представники Державної інспекції енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) здійснили моніторинг технічної готовності електрообладнання операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) до роботи в умовах високих температур.

"Під час моніторингу основного обладнання підстанцій (ПС) та електричних мереж напругою 35-110 (150) кВ представники відомства зафіксували понад 2,3 тис. зауважень. Наразі ОСР усунули близько 1,9 тис. зауважень", - повідомило відомство в середу.

Як пояснили в Держенергонагляді, у спекотний період електрообладнання ПС зазнає підвищеного навантаження. При цьому за високої температури навколишнього середовища погіршуються умови тепловідведення, що порушує нормальний режим роботи електрообладнання й може призвести до його перегріву та виходу з ладу, зокрема, трансформаторів, вимикачів, кабелів та іншого обладнання.

"Тож якість підготовки безпосередньо впливає на надійність роботи енергообладнання. Особливо важливим є приведення технічного стану обладнання у відповідність до вимог законодавства та галузевих стандартів", - наголосили в інспекції.

За результатами моніторингу ОСР значна частина виявлених недоліків стосувалася, зокрема, невиконання планів капітального ремонту та технічного обслуговування ПС. Окрім того, зафіксовано випадки незадовільного технічного стану оливоприймачів, трубопроводів і резервуарів для аварійного зливу трансформаторної оливи, а також систем охолодження силових трансформаторів.

Як наголошують у Держенергонагляді, що дотримання вимог нормативно-правових актів, проєктних рішень і технічних норм у сфері електроенергетики є основною умовою успішного проходження періоду високих температур та забезпечення надійного розподілу електричної енергії.

Теги: #обленерго #моніторинг #держенергонагляд #електрообладнання

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