Система онлайн-моніторингу грального бізнесу у 1-й версії запрацює до кінця 2025р - 1-й віцепремʼєр

Фото: https://t.me/zedigital/

Перша версія системи онлайн-моніторингу грального бізнесу з’явиться в Україні до кінця 2025 року, в цей же період до неї почнуть підключатися оператори ринку, повідомив перший віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час презентації антикорупційного дослідження в Києві у понеділок.

"Це те, що також ніхто не міг зробити за останні 4-5 років. Ми вже закінчуємо тендер на цю систему. До кінця року буде перша версія цієї системи, до якої почнуть підключатися оператори ринку", - наголосив Федоров.

За його словами, впровадження системи дозволить отримати на рік додаткові надходження у розмірі приблизно 20–30 млрд грн.

Як повідомлялося, з лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри. Кабінет Міністрів 21 березня ухвалив рішення про створення нового центрального органу виконавчої влади — агентства "ПлейСіті" (PlayCity), яке офіційно підпорядковується Мінцифри та з 1 квітня замінило попереднього регулятора — Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Система онлайн-моніторингу грального бізнесу мала бути запущена до кінця вересня цього року. Через затримку роботу Мінцифри розкритикував голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом в Україні PlayCity поки що запустило систему трекінгу нелегальних вебсайтів, де користувачі можуть перевіряти легальність онлайн-казино та подавати скарги.