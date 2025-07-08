НБУ оштрафував СК "Ультра Альянс" на 5,665 млн грн. за порушення у сфері фінмоніторингу

Національний банк України (НБУ) оштрафував ПрАТ "СК "Ультра Альянс" (Київ) на 5,665 млн грн за порушення вимог у сфері фінансового моніторингу у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Як повідомляється на сайті регулятора, штраф накладено, зокрема, за неналежне застосовування у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу, неналежне виконання установою обов’язку щодо встановлення високого ризику ділових відносин клієнтам, стосовно яких (кінцевих бенефіціарних власників яких) застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Крім того, неналежне виконання обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань фінмону, та неналежного здійснення перевірки нових, а також існуючих клієнтів.

Неналежне виконання установою обов’язку подавати на запити Національного банку достовірну інформацію та/ документи, копії документів або витяги з документів необхідні для здійснення нагляду у сфері фінмоніторінгу, та обов’язків зберігати документи, їх копії, записи, дані, інформацію по цьому напрямку.

СК "Ультра Альянс" зареєстрована у 2004 році, спеціалізується на ризиковому страхуванні.