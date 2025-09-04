США узгодять і допрацюють моніторинг безпеки Україні – Макрон

Фото: Unsplash

США узгодять і допрацюють моніторинг безпеки України в найближчі дні, повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

"Ми будемо продовжувати цю роботу (над гарантіями безпеки для України – ІФ-У). В наступні дні ми все це узгодимо та допрацюємо зі Сполученими Штатами, буде йтися про моніторинг безпеки і надалі нам потрібно буде напрацювати політичні тексти. Тобто підготувати договір про мир, який був би сталий і також підготувати низку двосторонніх договорів про підтримку", - сказав він журналістам за підсумком зустрічей у Парижі.