Інтерфакс-Україна
Події
18:37 04.09.2025

США узгодять і допрацюють моніторинг безпеки Україні – Макрон

1 хв читати
США узгодять і допрацюють моніторинг безпеки Україні – Макрон
Фото: Unsplash

США узгодять і допрацюють моніторинг безпеки України в найближчі дні, повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

"Ми будемо продовжувати цю роботу (над гарантіями безпеки для України – ІФ-У). В наступні дні ми все це узгодимо та допрацюємо зі Сполученими Штатами, буде йтися про моніторинг безпеки і надалі нам потрібно буде напрацювати політичні тексти. Тобто підготувати договір про мир, який був би сталий і також підготувати низку двосторонніх договорів про підтримку", - сказав він журналістам за підсумком зустрічей у Парижі.

Теги: #безпека #макрон #моніторинг #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:54 04.09.2025
Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба - Зеленський

Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба - Зеленський

19:42 04.09.2025
Президент ЄК та радники Трампа обговорять санкції проти російських нафти і газу в найближчі 24 години – Стубб

Президент ЄК та радники Трампа обговорять санкції проти російських нафти і газу в найближчі 24 години – Стубб

19:10 04.09.2025
26 країн погодилися надати Україні гарантії безпеки

26 країн погодилися надати Україні гарантії безпеки

17:49 04.09.2025
Європа і США дадуть відповідь санкціями, якщо РФ і надалі буде відмовлятися від конкретних переговорів про мир, – Макрон

Європа і США дадуть відповідь санкціями, якщо РФ і надалі буде відмовлятися від конкретних переговорів про мир, – Макрон

17:36 04.09.2025
У найближчі тижні буде фіналізовано внесок США у гарантії безпеки України - Макрон

У найближчі тижні буде фіналізовано внесок США у гарантії безпеки України - Макрон

21:27 01.09.2025
Зеленський: Ірландія готова зробити внесок у гарантування безпеки для України

Зеленський: Ірландія готова зробити внесок у гарантування безпеки для України

15:54 01.09.2025
Макрон та Стармер головуватимуть на зустрічі "Коаліції охочих" в Єлисейському палаці

Макрон та Стармер головуватимуть на зустрічі "Коаліції охочих" в Єлисейському палаці

07:31 30.08.2025
Макрон: Путін обіграє Трампа, якщо не погодиться на зустріч із Зеленським до понеділка

Макрон: Путін обіграє Трампа, якщо не погодиться на зустріч із Зеленським до понеділка

21:32 28.08.2025
Гарантії безпеки не працюють, коли на українські міста знову летять дрони і ракети, потрібне зміцнення армії – Порошенко

Гарантії безпеки не працюють, коли на українські міста знову летять дрони і ракети, потрібне зміцнення армії – Порошенко

19:03 28.08.2025
Комітет нацбезпеки рекомендує Раді ухвалити закон "Про військового омбудсмана"

Комітет нацбезпеки рекомендує Раді ухвалити закон "Про військового омбудсмана"

ВАЖЛИВЕ

Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба - Зеленський

Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки – Зеленський

"Коаліція охочих" вивела схему військового і політичного залучення для гарантування миру для України

Зеленський повідомив про напрацювання базової рамки гарантій безпеки

Трамп незадоволений, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту, – Зеленський

ОСТАННЄ

Жителям Лозової і Близнюківської громади почали повертати світло

Нардепи вимагають від силових структур розібратися щодо оприлюднення у Телеграмі деталей розслідування вбивства Парубія

Число поранених гуманітарної місії з розмінування зросло до 5 осіб

Глави МЗС України та Індії домовились зустрітись під час тижня високого рівня ГА ООН

Керівництво ЄС і прем'єр Індії обговорили припинення війни РФ в Україні

Суд обрав генералу СБУ Вітюку запобіжний захід у вигляді застави в 9 млн грн – ЦПК

Лубінець про удар по гуманітарній місії: Світ має реагувати на порушення Росією норм міжнародного права

"Укренерго" за війну зазнало колосальної кількості кібератак з боку РФ, але вони не досягли результату, – член наглядової ради

Чехія поставить Україні до кінця року 1,5 млн великокаліберних снарядів – ЗМІ

Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА