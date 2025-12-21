Інтерфакс-Україна
Події
14:14 21.12.2025

Можлива розмова Макрона і Путіна буде повністю прозора для Зеленського і європейців – Єлисейський палац

Фото: https://www.bfmtv.com/politique

Єлисейський палац вітає той факт, що Володимир Путін готовий поговорити з Емманюелем Макроном, і найближчими днями визначиться з умовами, повідомляє BFM TV.

Як зазначається у повідомленні, речник Кремля Дмитро Пєсков у ніч на неділю, 21 грудня, заявив, що Володимир Путін "готовий до діалогу" з Емманюелем Макроном.

"Варто похвалити, що Кремль публічно схвалив цей підхід. Найближчими днями ми вирішимо, як найкраще діяти далі", – зазначили в Єлисейському палаці.

Там також наголосили, що будь-які переговори з Москвою будуть проводитися у повній прозорості з президентом України Володимиром Зеленським та європейцями, і що їхньою метою залишається досягнення "міцного та тривалого миру" для українців.

"Вторгнення в Україну та впертість президента Путіна поклали край будь-якій можливості діалогу" протягом останніх трьох років, – зазначив Єлисейський палац. "Тепер, коли перспектива припинення вогню та мирних переговорів стає зрозумілішою, знову корисно поговорити з Путіним", – додали там.

Як зазначається у повідомленні, Макрон заявив у п'ятницю, що європейцям "знову стане корисним" розмовляти з Путіним, замість того, щоб залишати Сполучені Штати наодинці з керівництвом переговорів щодо припинення війни в Україні.

