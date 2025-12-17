Інтерфакс-Україна
Події
02:03 17.12.2025

Мерц допустив пряму військову протидію європейського контингенту в Україні у випадку вторгнення РФ - ЗМІ

1 хв читати

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що зобов'язання щодо безпеки України після закінчення війни передбачають збройну протидію атакам РФ з боку миротворчого контингенту. Про це він сказав в інтерв'ю каналу ZDF, оприлюдненому у вівторок.

"В рамках цих зобов'язань можна "наприклад, забезпечити демілітаризовану зону між воюючими сторонами… І конкретно: ми також відповімо на відповідні російські вторгнення та атаки", - сказав Мерц. Однак підкреслив, що до цього ще далеко.

На заперечення ведучого, що Путін відкидає введення іноземних військ в Україну, Мерц відповів: "Путін сказав "ні" багатьом речам, але рано чи пізно він буде змушений сказати "так", якщо йтиметься про закінчення цієї війни. Ми зараз говоримо про час після закінчення цієї війни, і для цього часу Україна потребує захисту".

Джерело: https://www.zdfheute.de/video/heute-nachrichten/merz-sicherheitsgarantien-verteidigung-100.html

Теги: #безпека #німеччина #гарантії

