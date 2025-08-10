НСЗУ розвиває методи моніторингу надання медпослуг за програмою медичних гарантій – експерт

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) розвиває методи моніторингу надання медичних послуг за програмою медичних гарантій (ПМГ), розширює спектр аналітичних даних, які дозволяють ефективніше використовувати бюджетні кошти.

Таку думку агентству "Інтерфакс-Україна" висловив B2B директор МІС "Хелсі" Андрій Сліпуха.

"Це питання еволюції НСЗУ, спочатку вони оперували даними, які на поверхні, але зараз вони добігли історії, яка лежить в іншій площині, в площині медичного кодування. Це, власне, я думаю, буде посилюватися. Думаю, НСЗУ буде посилювати цю історію", – сказав він.

Сліпуха зазначив, що наразі НСЗУ має можливість дослідити співвідношення комбінації пролікованих діагнозів та наданих для їх лікування послуг. Зокрема, НСЗУ проаналізувала, за якими встановленими діагнозами медзаклади надавали стаціонарні медпослуги.

"Вони перевірили випадки, які надавалися пацієнту в рамках стаціонарної медичної допомоги і зрозуміли, що, вочевидь, низку послуг пацієнти отримували амбулаторно, тобто не було стаціонарного випадку, але заклад звітував за стаціонарний випадок, тариф за який вищій", - сказав він.

Сліпуха зазначив, що "фактично НСЗУ зараз проводить не лише автоматичний моніторинг по даним BigData, але й оцінює випадки з медичної точки зору".

"Ті випадки, які вибиваються з середніх показників, НСЗУ перевіряє, і рано чи пізно Їх мали почати перевіряти з медичного аспекту", - сказав він, коментуючи оприлюднені в ЗМІ дані щодо результатів перевірок медичних закладів, які провела НСЗУ за підсумками першого кварталу 2025 року.

Перевірка, зокрема, показала, що 635 з 647 перевірених медичних закладів, які працюють за програмою медичних гарантій (ПМГ), вносили некоректні дані про хірургічні операції на шкірі, амбулаторні втручання оформлювали як стаціонарні, дороговартісні операції фіксували без обґрунтування у випадках легкої тяжкості.

За підсумками перевірок НСЗУ проведе перерахунки коштів: 742 млн грн за січень-липень 2025, ще 350 млн грн з глобального бюджету на друге півріччя.

При цьому Сліпуха наголосив на відповідальністі лікарів, які вносять дані в ЕСОЗ, та керівників медичних закладів.

"Зараз ми знаходимося на тому етапі, коли НСЗУ, в тому числі завдяки МІСам (МІС, медичні інформаційні системи – ІФУ), може більш ефективно контролювати використання коштів і роботу медичних закладів", - сказав він.

Зі свого боку, власник медичного онлайн-хабу Doc.ua Ігор Ліскі закликав до боротьби з фальсифікаціями даних в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).

"НСЗУ виявила масштабну схему фальсифікацій у лікарнях: сотні тисяч медичних записів в ЕСОЗ виявилися недостовірними. Нам потрібно закінчувати з тим схематозом, бо це дискредитує будь яку реформу", - написав він на своїй сторінці в Фейсбук,

"Якщо в офіційній медичній системі фіксують недостовірні дані, наскільки можна бути впевненим у загальній правдивості та якості медичної статистики? Інакше єдиний вихід - повністю приватна медицина за гроші, з точковою допомогою грошима незахищеним людям", - сказав Ліскі.