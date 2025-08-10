Інтерфакс-Україна
Події
04:22 10.08.2025

НСЗУ розвиває методи моніторингу надання медпослуг за програмою медичних гарантій – експерт

3 хв читати

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) розвиває методи моніторингу надання медичних послуг за програмою медичних гарантій (ПМГ),  розширює спектр аналітичних даних, які дозволяють ефективніше використовувати бюджетні кошти.

Таку думку агентству "Інтерфакс-Україна" висловив B2B директор МІС "Хелсі" Андрій Сліпуха.

"Це питання еволюції НСЗУ, спочатку вони оперували даними, які на поверхні, але зараз вони добігли історії, яка лежить в іншій площині, в площині медичного кодування. Це, власне, я думаю, буде посилюватися. Думаю, НСЗУ буде посилювати цю історію", – сказав він.

Сліпуха зазначив, що наразі НСЗУ має можливість дослідити співвідношення комбінації пролікованих діагнозів та наданих для їх лікування послуг. Зокрема, НСЗУ проаналізувала, за якими встановленими діагнозами медзаклади надавали стаціонарні медпослуги.

"Вони перевірили випадки, які надавалися пацієнту в рамках стаціонарної медичної допомоги і зрозуміли, що, вочевидь, низку послуг пацієнти отримували амбулаторно, тобто не було стаціонарного випадку, але заклад звітував за стаціонарний випадок, тариф за який вищій", - сказав він.

Сліпуха зазначив, що "фактично НСЗУ зараз проводить не лише автоматичний моніторинг по даним BigData, але й оцінює випадки з медичної точки зору".

"Ті випадки, які вибиваються з середніх показників, НСЗУ перевіряє, і рано чи пізно Їх мали почати перевіряти з медичного аспекту", - сказав він, коментуючи оприлюднені в ЗМІ дані щодо результатів перевірок медичних закладів, які провела НСЗУ за підсумками першого кварталу 2025 року.

Перевірка, зокрема, показала, що 635 з 647 перевірених медичних закладів, які працюють за програмою медичних гарантій (ПМГ), вносили некоректні дані про хірургічні операції на шкірі, амбулаторні втручання оформлювали як стаціонарні, дороговартісні операції фіксували без обґрунтування у випадках легкої тяжкості.

За підсумками перевірок НСЗУ проведе перерахунки коштів: 742 млн грн за січень-липень 2025, ще 350 млн грн з глобального бюджету на друге півріччя.

При цьому Сліпуха наголосив на відповідальністі лікарів, які вносять дані в ЕСОЗ, та керівників медичних закладів.

"Зараз ми знаходимося на тому етапі, коли НСЗУ, в тому числі завдяки МІСам (МІС, медичні інформаційні системи – ІФУ), може більш ефективно контролювати використання коштів і роботу медичних закладів", - сказав він.

Зі свого боку, власник медичного онлайн-хабу Doc.ua Ігор Ліскі закликав до боротьби з фальсифікаціями даних в  електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).

"НСЗУ виявила масштабну схему фальсифікацій у лікарнях: сотні тисяч медичних записів в ЕСОЗ виявилися недостовірними. Нам потрібно закінчувати з тим схематозом, бо це дискредитує будь яку реформу", - написав він на своїй сторінці в Фейсбук,

"Якщо в офіційній медичній системі фіксують недостовірні дані, наскільки можна бути впевненим у загальній правдивості та якості медичної статистики? Інакше єдиний вихід - повністю приватна медицина за гроші, з точковою допомогою грошима незахищеним людям", - сказав Ліскі.

Теги: #київ #медпослуги #моніторинг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:00 08.08.2025
Правоохоронці викрили факти зловживання у військових частинах в Києві та Київській області

Правоохоронці викрили факти зловживання у військових частинах в Києві та Київській області

20:24 07.08.2025
Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

17:37 07.08.2025
Кількість багатоповерхівок у Києві, з яких довелося відселити мешканців, збільшилася вдвічі з початку року - КМДА

Кількість багатоповерхівок у Києві, з яких довелося відселити мешканців, збільшилася вдвічі з початку року - КМДА

14:36 06.08.2025
У центральних районах Києва в середу за короткий час випала півмісячна норма опадів

У центральних районах Києва в середу за короткий час випала півмісячна норма опадів

18:54 05.08.2025
Поліція розслідує вибух в Дарницькому районі Києва, в результаті якого постраждали троє правоохоронців

Поліція розслідує вибух в Дарницькому районі Києва, в результаті якого постраждали троє правоохоронців

10:16 05.08.2025
ІТ-фахівець столичного університету розставляв "відеопастки", щоб коригувати удари по Києву та шпигувати на Укрзалізниці - СБУ

ІТ-фахівець столичного університету розставляв "відеопастки", щоб коригувати удари по Києву та шпигувати на Укрзалізниці - СБУ

09:53 05.08.2025
У Києві викрито чоловіка, який за $15 тис. обіцяв "продовжити" інвалідність для виїзду за кордон – прокуратура

У Києві викрито чоловіка, який за $15 тис. обіцяв "продовжити" інвалідність для виїзду за кордон – прокуратура

15:47 04.08.2025
Бійці двох бригад НГУ отримали від громади Києва 2300 БпЛА - Кличко

Бійці двох бригад НГУ отримали від громади Києва 2300 БпЛА - Кличко

15:02 04.08.2025
Системи для відеонагляду столиці закупили зі збитком у понад 2,1 млн грн – поліція Києва

Системи для відеонагляду столиці закупили зі збитком у понад 2,1 млн грн – поліція Києва

13:27 04.08.2025
Келлог відвідає Київ найближчими днями – ЗМІ

Келлог відвідає Київ найближчими днями – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Лідери ЄС закликали Трампа захищати інтереси України та Європи - комюніке

Україна та Європа відхили пропозицію Путіна про припинення вогню та запропонували свою

Зеленський про перемовини в Британії: наші аргументи чують, небезпеки враховують

Зеленський після розмови зі Стармером: бачимо небезпеку плану РФ звести все до обговорення неможливого

Окупанти атакували дроном авто в Біленькому Запорізької області, загинули 2 мирних мешканців – поліція

ОСТАННЄ

Україна та Європа відхили пропозицію Путіна про припинення вогню та запропонували свою - ЗМІ

Молдова, Іспанія і Данія підтримують Україну у прагненні до миру

Лідери ЄС закликали Трампа захищати інтереси України та Європи - комюніке

Україна та Європа відхили пропозицію Путіна про припинення вогню та запропонували свою

Білий дім розглядає можливість запрошення Зеленського на Аляску - ЗМІ

Перемовини в Британії стали важливим кроком вперед - Стубб

Трамп висунув представника Держдепу Теммі Брюс на посаду зампостпреда США при ООН

Єрмак про перемовини у Британії: надійний, тривалий мир можливий лише з Україною за столом переговорів

Зеленський про перемовини в Британії: наші аргументи чують, небезпеки враховують

Британія та Швеція підтримують Україну та зусилля, спрямовані на припинення війни РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА