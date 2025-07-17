НКРЕКП з 31 серпня запустить систему моніторингу приєднань до мереж

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), запроваджує систему моніторингу надання послуг з приєднання до електричних мереж.

З цією метою регулятор на засіданні 15 липня ухвалив низку постанов про внесення змін до нормативно-правових актів, а також постанову "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо функціонування моніторингу системи приєднань та Графіку впровадження системи моніторингу приєднань".

"Старт впровадження системи визначено з 1 серпня 2025 року. Протягом перших 30 днів графік передбачає поетапний запуск системи моніторингу приєднань, а з 31-го дня - її повноцінне функціонування", - зазначили в комісії.

Нова система дає змогу в автоматичному режимі збирати, контролювати та узагальнювати інформацію про те, як оператори систем надають послуги з приєднання, а також своєчасно виявляти, реагувати та запобігати можливим порушенням.

До того ж вона система дає змогу контролювати дотримання строків та унеможливлює маніпуляції зі звітними даними.

"Система моніторингу приєднань - це трансформація підходів до контролю за наданням послуг: менше бюрократії, більше автоматизації та оперативності", - наголосили в НКРЕКП.

За інформацією регулятора, Секретаріат Енергетичного співтовариства зазначив, що ухвалені зміни спрямовані на покращення обслуговування споживачів. Зокрема йдеться про впровадження автоматизованих систем моніторингу послуг з приєднання, посилення контролю за дотриманням вимог операторами систем передачі й розподілу, спрощення процедур звітності та забезпечення обміну інформацією у режимі реального часу щодо стану надання послуг.