10:21 23.10.2025

Міносвіти проігнорувало рекомендації Освітнього комітету переглянути терміни конкурсів і апробацій підручників на наступний рік - Бабак

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявляє, що Міністерство освіти і науки проігнорувало рекомендації Комітету переглянути терміни проведення конкурсів і апробацій підручників на наступний рік.

"Однією з рекомендацій Комітету було переглянути терміни проведення конкурсів і апробацій підручників, щоб наступного року уникнути подібної ситуації. Проте 29 вересня МОН видало наказ №1295, де фактично продубльовані минулі дати по доставках, логістиці та плануванню", - написав Бабак в телеграм-каналі.

Він нагадав, що наступного року до шкіл мають бути доставлені підручники для 4, 6 та 9 класів (у поточному році для 8-х класів - ІФ-У), що збільшить обсяг робіт.

"Підручників для дітей з особливими освітніми потребами досі немає – очевидно, із цим також виникнуть проблеми й наступного року. Подібне нехтування виглядає недалекоглядним. Тому на одному з найближчих засідань розглянемо план Міністерства освіти. Почуємо, чому ці дати не можна посунути, чи все-таки можна", - розповів голова Комітету.

Раніше Бабак заявив, що статистика доставки підручників до шкіл за новим механізмом змушує замислитися над його ефективністю як такого.

Згідно з дашбордом, станом на 22 жовтня за новим механізмом (від видавництв до закладів освіти) до шкіл доставлено 98,2% із запланованих підручників для 8-х класів, а відносно загального плану доставки показник на рівні 99,5%.

Як повідомлялося, раніше голова комітету Ради Бабак розповів, що станом на 18 серпня лише 51,18% підручників із 8,7 млн запланованих було доставлено до шкіл, а також, що до шкіл не доставлений жоден із запланованих 30 тис. підручників шрифтом Брайля.

5 вересня міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що всі заплановані підручники будуть прийняті школами до 15 вересня. Але станом на 15 вересня, понад 10% від запланованих підручників ще досі не були доставлені до шкіл.

18 вересня Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, як і минулого року, визнав незадовільною роботу Міносвіти в частині забезпечення шкіл підручниками, а також визнав, що новий механізм доставки підручників потребує термінового доопрацювання. За рішенням Комітету: до 1 листопада 2025 року Міносвіти має надати Комітету звіт про ефективність нового механізму доставки підручників; до 1 грудня 2025 року – Міносвіти має подати план дій, щоб не допустити зривів доставки у 2026/2027 навчальному році; щомісяця до 1 числа – міністерство має інформувати Комітет про доставку підручників для дітей з ООП (включно зі шрифтом Брайля).

25 вересня заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова повідомила, що видавництва, які невчасно доставили підручники в школи, заплатять мільйони штрафних санкцій. За її словами, якщо підручники не доставлять до кінця вересня, то з 1 жовтня штрафні санкції буде подвоєно. Також вона висловила сподівання, що питання з доставкою підручників буде закрито до кінця вересня.

Джерело: https://t.me/SerhiiBabak/1172

https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/7c7de254-1b29-4fda-8162-b0f2e24622dc/page/p_0ei26hm7ud

 

