Інтерфакс-Україна
Події
09:30 07.10.2025

Понад 3% підручників досі не доставлені до шкіл - дашборд

2 хв читати
Понад 3% підручників досі не доставлені до шкіл - дашборд
Фото: https://t.me/Ukrenergo

Понад 3% від запланованих підручників ще досі не доставлені до шкіл, свідчать дані дашборду Інституту освітньої аналітики і Міністерства освіти і науки.

Згідно з дашбордом, станом на 6 жовтня за новим механізмом (від видавництв до закладів освіти) до шкіл доставлено 89,1% із запланованих підручників для 8-х класів, а відносно загального плану доставки показник на рівні 96,8%.

Зазначається, що наразі недоставленими залишаються 245,7 тис. підручників.

В регіональному розрізі, менше 95% доставки мають Донецька область і Київ, а найкращі показники у Львівській, Харківській і Житомирській областях.

Як повідомлялося, раніше голова комітету Ради Бабак розповів, що станом на 18 серпня лише 51,18% підручників із 8,7 млн запланованих було доставлено до шкіл, а також, що до шкіл не доставлений жоден із запланованих 30 тис. підручників шрифтом Брайля.

5 вересня міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що всі заплановані підручники будуть прийняті школами до 15 вересня. Але станом на 15 вересня, понад 10% від запланованих підручників ще досі не були доставлені до шкіл.

18 вересня Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, як і минулого року, визнав незадовільною роботу Міносвіти в частині забезпечення шкіл підручниками, а також визнав, що новий механізм доставки підручників потребує термінового доопрацювання. За рішенням Комітету: до 1 листопада 2025 року Міносвіти має надати Комітету звіт про ефективність нового механізму доставки підручників; до 1 грудня 2025 року – Міносвіти має подати план дій, щоб не допустити зривів доставки у 2026/2027 навчальному році; щомісяця до 1 числа – міністерство має інформувати Комітет про доставку підручників для дітей з ООП (включно зі шрифтом Брайля).

25 вересня заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова повідомила, що видавництва, які невчасно доставили підручники в школи, заплатять мільйони штрафних санкцій. За її словами, якщо підручники не доставлять до кінця вересня, то з 1 жовтня штрафні санкції буде подвоєно. Також вона висловила сподівання, що питання з доставкою підручників буде закрито до кінця вересня.

Теги: #підручники #міносвіти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:33 03.10.2025
Майже 4 тис. школярів із прифронтових регіонів повернулися до офлайну у вересні - Міносвіти

Майже 4 тис. школярів із прифронтових регіонів повернулися до офлайну у вересні - Міносвіти

17:20 01.10.2025
Міносвіти проводить добір закладів освіти для пілотування реформи старшої школи з 1 вересня 2026р

Міносвіти проводить добір закладів освіти для пілотування реформи старшої школи з 1 вересня 2026р

09:55 01.10.2025
Понад 5,5% підручників досі не доставлені до шкіл

Понад 5,5% підручників досі не доставлені до шкіл

17:17 30.09.2025
Міносвіти просить передбачити ще 35 млн грн на Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту в проекті держбюджету-2026

Міносвіти просить передбачити ще 35 млн грн на Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту в проекті держбюджету-2026

11:24 30.09.2025
Голова комітету Ради: 6% підручників ще досі не доставлені до шкіл

Голова комітету Ради: 6% підручників ще досі не доставлені до шкіл

10:01 30.09.2025
Деякі сценарії підвищення зарплат педагогам в 2026р потребують більше коштів, ніж закладено в проекті бюджету - Лісовий

Деякі сценарії підвищення зарплат педагогам в 2026р потребують більше коштів, ніж закладено в проекті бюджету - Лісовий

09:17 30.09.2025
У Міносвіти підготували путівники щодо оцінювання для освітніх галузей в 5–9 класах НУШ

У Міносвіти підготували путівники щодо оцінювання для освітніх галузей в 5–9 класах НУШ

16:12 25.09.2025
Видавництва, які невчасно доставили підручники до шкіл, заплатять мільйонні штрафи - Міносвіти

Видавництва, які невчасно доставили підручники до шкіл, заплатять мільйонні штрафи - Міносвіти

13:17 25.09.2025
Лісовий: причина низького вступу на інженерні і природничі спеціальності - в школі

Лісовий: причина низького вступу на інженерні і природничі спеціальності - в школі

12:26 25.09.2025
Міносвіти представило концепцї освітніх галузей політики "Освіта для життя"

Міносвіти представило концепцї освітніх галузей політики "Освіта для життя"

ВАЖЛИВЕ

Повітряні сили: збито 88 зі 152 БпЛА, зафіксовано влучання 52 безпілотників на 10 локаціях

Україна закликала партнерів посилити тиск, щоб зупинити російський ядерний шантаж і запобігти катастрофі в Європі

Зеленський провів чергову Ставку по ситуації в енергетиці після ударів агресора

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

РФ буде робити все, щоб Україна не займалася видобутком газу – Зеленський

ОСТАННЄ

Епопея з поставками "Томагавків" може зайняти щонайменше кілька місяців - голова делегації Ради у ПА НАТО

Повітряні сили: збито 88 зі 152 БпЛА, зафіксовано влучання 52 безпілотників на 10 локаціях

Порошенко передав у війська 25 комплексів "Ай-Петрі"

Пошкодження складу LPP в ІП Sparrow суттєво не вплинуло на діяльність компанії в Україні

Двоє загиблих та 18 постраждалих через російський обстріл Херсонщини

Росіяни вночі атакували Полтавщину дронами, пошкоджено адмінбудівлю, склади та залізничну інфраструктуру

Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 81 од. спецтехніки

Під ворожим обстрілом 16 населених пунктів Запорізької області, одна постраждала

РФ завдала удар БпЛА по Сумщині

Ткаченко обговорив із прем’єром Нідерландів Схоофом підтримку стійкості Києва та України від атак РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА