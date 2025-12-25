Померла жінка, що постраждала через ворожий обстріл Києва 23 грудня

У лікарні померла 48-річна жінка, постраждала внаслідок російського обстрілу Києва 23 грудня 2025 року, повідомила пресслужба міської прокуратури.

"У Києві померла жінка, яка внаслідок атаки безпілотників на місто отримала осколкові поранення голови у Святошинському районі, та в тяжкому стані була доставлена до лікарні", - йдеться у повідомленні пресслужби у Телеграм-каналі у четвер.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури досудове розслідування кримінального провадження за фактом порушення військовими РФ законів та звичаїв війни, що призвели до загибелі людини, проводиться за ч. 2 ст. 438 КК України.

Як повідомлялося, вранці 23 грудня російські війська завдали масованого удару по Києву та області. Уламки безпілотника впали біля п’ятиповерхового будинку в Святошинському районі столиці. П’ятеро містян, зокрема 16-річна дівчина, дістали поранення. Із осколковими пораненнями госпіталізували 48-річну жінку в тяжкому стані.