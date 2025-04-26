Аварійно-відновлювальні роботи у Святошинському районі Києва тривають - ДСНС

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Рятувальники продовжують демонтаж і вивезення будівельного сміття та конструкцій у Святошинському районі Києва, що постраждав від ворожої атаки 24 квітня.

"Уже ліквідовано понад 2300 м³ завалів. До робіт залучено 22 рятувальники та 8 одиниць техніки", - повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій у телеграм в суботу.

Як повідомлялося, внаслідок російської ракетно-дронової атаки по Києву в ніч на 24 квітня загинуло 12 людей, більше 90 людей постраждали, серед них 12 дітей. Щонайменше 44 людини госпіталізовано.