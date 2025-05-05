Інтерфакс-Україна
Події
17:31 05.05.2025

Компенсацію оренди житла отримали 59 киян, постраждалих від обстрілу 24 квітня – Кличко

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Компенсацію оренди житла отримали 59 киян, постраждалих від обстрілу 24 квітня – Кличко
Фото: https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko

59 мешканців Святошинського району Києва, чиє житло було пошкоджено або знищено внаслідок російського обстрілу 24 квітня, вже отримали від міста по 40 тисяч гривень в якості компенсації оренди житла на два місяці, ще 610 отримали по 10 тис грн на ремонт осель, де вони продовжують жити, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Що стосується Святошинського району, де багато пошкоджених будинків і знищеного житла, — 610 постраждалих мешканців уже отримали від столиці по 10 000 грн. 59 людей — по 40 000 на оплату оренди житла, поки місто відновлюватиме їх квартири. І мешканці ще подають заяви на допомогу", - написав Кличко у Телеграм у понеділок.

2 травня Кличко повідомляв про 61 заяву за виплату компенсацію вартості оренди; тоді її виплатили 48 людям. Виплати на ремонт квартир отримали 320 жителів району.

Як повідомлялося, що внаслідок атаки на Київ 2024 року було пошкоджено 106 будівель, серед яких – 84 житлових. Один будинок повністю знищено. Також пошкоджено чотири школи, два дитячих садка, низка медичних, спортивних та інших соціальних установ та 74 транспортні засоби, з яких 50 не підлягають ремонту. Тоді загинуло 12 людей, більш як 90 постраждали, серед них 12 дітей, 44 людини було госпіталізовано. Один з постраждалих пізніше помер у лікарні.

Теги: #святошинський_район #житло #компенсація #кличко

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