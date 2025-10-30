Інтерфакс-Україна
Події
11:09 30.10.2025

ДТЕК планує повернути світло знеструмленим споживачам Святошинського району столиці до 13:00

1 хв читати
ДТЕК планує повернути світло знеструмленим споживачам Святошинського району столиці до 13:00
Фото: Pixabay

Енергетики ліквідовують наслідки аварії у Святошинському районі столиці, де частина домівок тимчасово залишилася без світла.

"За попередніми прогнозами, маємо повернути світло в оселі до 13:00", - повідомила група "ДТЕК" у четвер.

Як повідомлялося, станом на ранок 30 жовтня внаслідок вже третьої з початку цього місяця масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти є значна кількість знеструмлених споживачів у кількох областях, зокрема, на Вінниччині, Дніпропетровщині та у Запоріжжі.

Теги: #святошинський_район #світло

