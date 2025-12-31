Інтерфакс-Україна
Події
09:25 31.12.2025

Родинське під контролем Сил оборони – НГУ "Азов"

Бійці 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина" 1-го корпусу НГУ "Азов" утримують н.п. Родинське (Донецька обл.), місто під контролем Сил оборони, заявили у бригаді.

"Родинське під контролем Сил оборони. Сили оборони України утримують н. п. Родинське, попри брехливі заяви окупантів. Військові рф, яким вдається просочитися в місто, виявляються та знищуються всіма наявними засобами. Бойова робота триває цілодобово", - йдеться у повідомленні бригади у телеграм-каналі у середу.

"Росія використовує брехню як зброю — нарівні з гарматами та ракетами. Наша місія — протистояти ворогу в усіх вимірах цієї війни", - додали у пресслужбі бригади.

Допис супроводжується відео українського прапору, встановленого у Родинському бійцями 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина" 1-го корпусу НГУ "Азов".

Як повідомлялося, 27 грудня російське військове командування заявило про окупацію Родинського. Наприкінці жовтня українські військові вже спростовували заяви РФ про "захоплення" міста.

