Бійці "Червоної Калини" відбили масштабний штурм ворога на Покровському напрямку: більше 240 окупантів знищено

Фото: НГУ

Гвардійці 14-ї бригади Національної гвардії України "Червона Калина" у четвер, 17 квітня, дали потужну відсіч масштабному механізованому штурму російських окупантів на Покровському напрямку, повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

"Ворог кинув у бій велику кількість техніки. Цього разу більшість це були бойові броньовані машини й мотоцикли. А також біля двох рот живої сили. Проте, наші захисники показали справжній професіоналізм і незламність!" - написав він у Telegram-каналі.

За словами Півненка, попередньо підтверджено втрати ворога: більше 240 окупантів знищено (безповоротні та санітарні).

Знищена техніка ворога: 96 мотоциклів, 21 бойова броньована машина; 2 од. автомобільної техніки; 2 артилерійські системи.

"Цей бій – черговий доказ злагоджених та професійних дій наших захисників, які тримають фронт! Бійці "Червоної Калини" діють чітко й безжально до ворога, захищаючи кожен клаптик рідної землі", - зазначив він.