У 1-му корпусі НГУ "Азов" заперечують втрату м. Родинське

Станом на 4 січня 2026 року сили 14 бригади "Червона Калина" спільно з 20 бригадою "Любарт" 1 корпусу НГУ "Азов" та 132 окремим розвідувальним батальйоном Десантно-штурмових військ утримують оборону в межах м. Родинське Покровської міської громади Покровського району Донецької області, та на його підступах.

"Російська пропаганда і далі поширює неправдиві заяви щодо ситуації на лінії фронту в районі м. Родинське. Змонтовані матеріали та маніпулятивні повідомлення використовуються противником для створення хибного уявлення про нібито захоплення населеного пункту", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі підрозділу.

Зазначається, що зберігається контроль Сил оборони над ключовими позиціями, ворог зазнає втрат у живій силі та техніці.