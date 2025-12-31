На горі Піп Іван температура повітря -17°С - ДСНС

Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області застерігає - у горах ускладнення погодних умов і просить утриматися від виходів у високогір’я.

"Станом на 08:55 31.12.2025 на горі Піп Іван хмарно, обмежена видимість, сніг, вітер південно-західний 15-17 м/с, температура повітря -17°С", - йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook.

Там також закликали завантажити мобільний застосунок "Порятунок у горах": https://surli.cc/vahmbi